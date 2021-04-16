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História do Espírito Santo

O legado de Cariê Lindenberg para o ES em dois grandes projetos

Desenvolvidos na década de 1980, “O Espírito Santo na Constituinte” e “ES Século 21 – geração do futuro capixaba” mostravam a disposição de Cariê em contribuir para a construção de um futuro melhor para a sociedade capixaba

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

16 abr 2021 às 02:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho (Cariê Lindenberg), secretário executivo da Rede Gazeta fala durante solenidade de inauguração da transmissão Digital da TV Gazeta, realizada no Salão Nobre do Palácio Anchieta, 2009
Cariê Lindenberg morreu no último dia 6 de abril, aos 85 anos Crédito: Gabriel Lôrdello
Ao retornar à Rede Gazeta, em 1985, meu cargo era o de Diretor de Desenvolvimento e Projetos Especiais. O “Projetos Especiais” tinha a ver com duas iniciativas de Cariê Lindenberg para marcar a participação da Rede Gazeta em dois momentos importantes da história: a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, anunciada por Tancredo Neves na campanha presidencial para virar a página dos 21 anos de regime militar, e a proximidade da chegada de um novo século e os desafios e oportunidades que ele representava para o Espírito Santo.
O primeiro projeto – “O Espírito Santo na Constituinte” – pretendia, com a OAB-ES e Ufes, “mobilizar a comunidade capixaba para o processo constituinte”, “oferecer subsídios aos trabalhos da futura Assembleia Constituinte” e “submeter a debate público temas fundamentais, instigadores de reflexões e discussões”. O segundo projeto, que contou com a participação de várias instituições, foi o “ES Século 21 – geração do futuro capixaba”, que se dispunha a definir estratégias para que o Espírito Santo passasse “da dependência à autodeterminação das mudanças” e “da concentração à equidade espacial e social”.
Os projetos mostravam a disposição de Cariê em contribuir para a construção de um futuro melhor para a sociedade capixaba. Com relação à Constituinte, o propósito era o de dar maior protagonismo aos constituintes capixabas em discussões como as dos direitos e garantias fundamentais, federalismo, parlamentarismo e presidencialismo, equilíbrio dos poderes do Estado, educação, cultura, distribuição da justiça, e moralidade da coisa pública, entre outros temas de interesse do país.

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A intenção do “ES Século 21” era a de contribuir para “legar um Espírito Santo potencialmente melhor” para as futuras gerações, minimizando os problemas decorrentes da dependência das decisões tomadas fora das fronteiras capixabas e da “concentração de privilégios” na Grande Vitória “em detrimento do interior”, como ressaltava o projeto inicial elaborado por Lélio Rodrigues em 1985.
Participei de ambos os projetos – junto com Ricardo Velo e Odilon Borges, no “ES na Constituinte”, e Geraldo Rocha e Roberto Simões, no “ES Século 21” – e constatei os seus resultados. O auditório da Rede Gazeta esteve superlotado nos debates sobre a Constituinte que contou, entre outras, com as participações de Paulo Brossard, Raymundo Faoro, Bolivar Lamonier, Marco Maciel, José Serra, Lula, Ulysses Guimarães, Sandra Cavalcante, Eros Grau e Paulo Bonavides. As sugestões dadas foram encaminhadas e debatidas pelos constituintes capixabas antes da votação do texto da nova Constituição.
O “ES Século 21” produziu pesquisas de opinião, monografias e seminários temáticos em Vitória e no interior e, como produto final, um documento, o “Agendas para o futuro”, consolidando as contribuições do trabalho que foi publicado em A Gazeta e entregue, em evento realizado em 1991, às autoridades, entre as quais o governador Max Mauro.
São esses projetos partes do importante legado deixado por Cariê Lindenberg para as histórias da Rede Gazeta e do Espírito Santo.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

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José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

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