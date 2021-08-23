Conheça os 30 finalistas do Curso de Residência da Rede Gazeta

A organização do 24º Curso de Residência em Jornalismo divulgou, na tarde desta segunda-feira (23), a lista dos 30 finalistas para a edição deste ano. A fase eliminatória, que consiste em entrevistas individuais, começa nesta terça (24) e vai definir os 10 participantes do programa. A lista final será conhecida na tarde da próxima sexta-feira (27).
A imersão no jornalismo e no entretenimento produzidos pelos veículos da Rede Gazeta começa no dia 9 de setembro, com uma fase online, onde os residentes participam de desafios, palestras e oficinas. A partir de 13 de outubro, os alunos vão vivenciar, na prática, a produção de conteúdo digital, de TV e rádio, passando por diferentes áreas do grupo de comunicação.
Entre os finalistas há estudantes e recém-formados em Jornalismo, Letras e Logística de diferentes Estados do país. Além de capixabas, concorrem ao curso candidatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Piauí. O 24º Curso de Residência em Jornalismo tem o patrocínio da Eco101, ArcelorMittal, Vale e Suzano.
CONFIRA A LISTA DOS 30 FINALISTAS
- Alexandre Luiz Meiken Monteiro
- Álvaro Guaresqui Cruz
- Ana Caroliny Ritti
- Ana Clara Nair Alves Vieira
- Carla Tainara Luz
- Carolina Berlato dos Santos
- Emanuel Vargas da Silva
- Gabriela Santos Freitas
- Gabriela Venancio Jesus
- Gianmarco Soares de Vargas
- Helen Zdruikoski Appelt
- Isabela Martins de Souza Rocha
- Janaina Borges dos Santos
- Julia Rangel Ronchi
- Kaique Amorim Bertuletti
- Laís Oliveira Amorim
- Lara Mireny Freitas Patrocínio
- Luana Antunes Caltabiano Coutinho Pinto
- Lucas Klisman Gomes Leão
- Maíra Teixeira Ferrari
- Marcela Delatorre Lovatti
- Matheus Metzker Vieira
- Milene Ribeiro Celestino
- Miranda Perozini Barbosa
- Patrícia Vilas Boas Alves da Silva
- Saulo Aurélio Ribeiro Miranda
- Suellen Cristina Gonçalves
- Vitor Gomes Recla
- Vitor Gregório Assunção
- Yeda Pereira de Vasconcelos