Conheça os 30 finalistas do Curso de Residência da Rede Gazeta

Processo seletivo entra na fase final nesta terça-feira (24). Ao todo, 10 residentes irão participar do programa de imersão no jornalismo e no entretenimento

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 13:12

Eduardo Fachetti

Sede da Rede Gazeta em Vitória
Fachada do prédio da Rede Gazeta em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A organização do 24º Curso de Residência em Jornalismo divulgou, na tarde desta segunda-feira (23), a lista dos 30 finalistas para a edição deste ano. A fase eliminatória, que consiste em entrevistas individuais, começa nesta terça (24) e vai definir os 10 participantes do programa. A lista final será conhecida na tarde da próxima sexta-feira (27).
A imersão no jornalismo e no entretenimento produzidos pelos veículos da Rede Gazeta começa no dia 9 de setembro, com uma fase online, onde os residentes participam de desafios, palestras e oficinas. A partir de 13 de outubro, os alunos vão vivenciar, na prática, a produção de conteúdo digital, de TV e rádio, passando por diferentes áreas do grupo de comunicação.
Entre os finalistas há estudantes e recém-formados em Jornalismo, Letras e Logística de diferentes Estados do país. Além de capixabas, concorrem ao curso candidatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Piauí. O 24º Curso de Residência em Jornalismo tem o patrocínio da Eco101, ArcelorMittal, Vale e Suzano.

CONFIRA A LISTA DOS 30 FINALISTAS

  1. Alexandre Luiz Meiken Monteiro
  2. Álvaro Guaresqui Cruz
  3. Ana Caroliny Ritti
  4. Ana Clara Nair Alves Vieira
  5. Carla Tainara Luz
  6. Carolina Berlato dos Santos
  7. Emanuel Vargas da Silva
  8. Gabriela Santos Freitas
  9. Gabriela Venancio Jesus
  10. Gianmarco Soares de Vargas
  11. Helen Zdruikoski Appelt
  12. Isabela Martins de Souza Rocha
  13. Janaina Borges dos Santos
  14. Julia Rangel Ronchi
  15. Kaique Amorim Bertuletti
  16. Laís Oliveira Amorim
  17. Lara Mireny Freitas Patrocínio
  18. Luana Antunes Caltabiano Coutinho Pinto
  19. Lucas Klisman Gomes Leão
  20. Maíra Teixeira Ferrari
  21. Marcela Delatorre Lovatti
  22. Matheus Metzker Vieira
  23. Milene Ribeiro Celestino
  24. Miranda Perozini Barbosa
  25. Patrícia Vilas Boas Alves da Silva
  26. Saulo Aurélio Ribeiro Miranda
  27. Suellen Cristina Gonçalves
  28. Vitor Gomes Recla
  29. Vitor Gregório Assunção
  30. Yeda Pereira de Vasconcelos

