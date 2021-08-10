Curso de Residência da Rede Gazeta tem 247 candidatos inscritos

Carolina Morand e Murilo Busolin realizaram a palestra do lançamento do 24º Curso de Residência da Rede Gazeta Crédito: Reprodução

A 24ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta tem 247 candidatos no páreo. A partir desta quinta-feira (12), eles iniciam as atividades de seleção, de forma online, para conquistar uma das 10 vagas do programa de imersão no jornalismo e no entretenimento dos veículos da Rede Gazeta.

O processo seletivo se divide em três fases: a primeira contempla uma prova de conhecimentos jornalísticos, gerais e de língua portuguesa, no dia 12. Passam para a segunda etapa - a prova de redação e desafio digital -, que acontece no dia 16, os candidatos que acertarem pelo menos 60% da prova. Nessa fase, o candidato também deverá responder um questionário sobre habilidades comportamentais. Daqui sairão os 30 finalistas, que participam das entrevistas individuais, por videoconferência, entre os dias 24 e 27. A lista de selecionados será divulgada em 31 de agosto.

Além da grande maioria do Espírito Santo, a seleção conta com participantes de outros 15 Estados do Brasil: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Também há variedade na área de formação dos concorrentes, com graduados em Psicologia, Direito, Enfermagem, Logística, Educação Física, Pedagogia, Serviço Social, Ciências Contábeis e Gemologia, entre outros, além dos tradicionais da Comunicação, como Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

"O número elevado de inscritos, pelo segundo ano seguido, mostra que o Curso de Residência, num formato híbrido, soube se adaptar aos novos tempos mantendo a relevância e a entrega. A Rede acredita nesse projeto de formação e inovação, aproximando os estudantes do mercado de trabalho e de um novo viés da produção de notícias. Estamos muito animados com o projeto de 2021", destaca o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.