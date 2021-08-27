Jornalista Mário Bonella assume o programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória

Mário Bonella será o novo apresentador do programa CBN Cotidiano Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

A partir de 01 de setembro, o CBN Cotidiano, da rádio CBN Vitória – programa que vai ao ar de segunda a sexta, entre 15h e 17h – terá um novo apresentador: o jornalista Mário Bonella, que já é conhecido dos capixabas por apresentar diariamente o Bom Dia ES.

“Quando a CBN deu o primeiro ‘boa tarde’ no Espírito Santo, há 25 anos, eu era estagiário. Volto muito feliz para a rádio, onde tive a primeira relação profissional com o jornalismo”, diz Bonella, que já apresentou o CBN Cotidiano de 2009 a 2012. Além do programa da rádio, Mário segue diariamente no Bom Dia ES.

Como parte da comemoração dos 25 anos da CBN, que começou em abril e se estenderá ao longo do ano, o programa passará por uma reformulação e terá novos quadros e comentaristas, para estar mais próximo do dia a dia do ouvinte, explica Bonella.

“Vamos falar de filosofia, economia e teremos, também, um quadro sobre a relação dos pais com a escola. Na pandemia, os pais viram de perto o drama dos professores com as aulas virtuais. Teremos uma pedagoga orientando como os pais devem agir agora: Devem ajudar no dever de casa? O pai deve interferir na relação do filho com a escola? Isso tudo com mais música e humor”, explica o jornalista.

Para Elaine Silva, editora chefe da CBN Espírito Santo, a chegada de Mário é motivo de comemoração. “Mário traz consigo um faro aguçado para o que é notícia e o que impacta o dia a dia dos ouvintes. A ideia é se aproximar ainda mais dos ouvintes, misturando notícias, conteúdos inovadores e úteis. O CBN Cotidiano quer informar e divertir, dentro do possível. Transformar a tarde de quem está nos ouvindo, levar informação de qualidade, entregar o que o nosso público quer saber”, acrescenta.

PERTO DAS PESSOAS

Ano passado, em bate-papo com estudantes de jornalismo, Mário falou da importância da interatividade com o telespectador. Ele explicou que O Bom Dia é feito enquanto o jornal está no ar. As ligações ao vivo com o telespectador, inclusive, são um grande celeiro de pautas. A partir das demandas, os repórteres se encaminham às regiões, e a cobertura é feita em tempo real. Essa mesma dinâmica será levada para o programa da CBN.

“A interação com o ouvinte e o telespectador é tudo. E na rádio, a liberdade é ainda maior, tem uma flexibilização do tempo, não fica engessado, e não tem a necessidade da estética da imagem, é só a pessoa mandar o áudio. A gente conta muito com a participação do público, isso nos ajuda a fazer o programa”.

Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o jornalista de 45 anos adianta alguns temas que serão abordados no CBN Cotidiano. “A rádio nos possibilita aprofundar melhor em alguns assuntos. Já temos uma entrevista feita, por exemplo, sobre o 5G no Brasil, vamos mergulhar fundo nessa novidade, discutir o que muda efetivamente na nossa vida. Também vamos abordar os impactos da disputa entre Estados Unidos e China”.

Bonella frisa, ainda, a importância de todos os profissionais envolvidos no processo de ampliar o alcance da informação. “É um trabalho de equipe, sempre. O programa só se concretiza com o envolvimento de técnicos, noticiaristas, produção e edição, além da participação dos ouvintes”.