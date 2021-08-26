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Disputa

Estudantes do ES vencem desafio nacional de inovação e mercado de capitais

VC Challenge reuniu quase 2 mil jovens, e etapa final foi realizada no último fim de semana. Fucape Finance defendeu projeto diante de 20 jurados do país

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 14:59

Álvaro Guaresqui

Álvaro Guaresqui

Publicado em 

26 ago 2021 às 14:59
Renato Pavan, da KPTL, e a equipe vencedora
Renato Pavan, da KPTL, e a equipe vencedora Crédito: Divulgação
Após uma disputa com quase dois mil estudantes do ensino médio e universitários de 26 Estados, um time do Espírito Santo sagrou-se campeão da 4ª edição do VC Challenge, um desafio nacional de inovação e novos negócios promovido pela KPTL, uma das maiores empresas de venture capital da América Latina. A Rede Gazeta apoiou a iniciativa.
Ao longo dos últimos dois meses, os participantes do VC Challenge viveram uma imersão no ambiente de investimentos e inovação, participando de aulas e mentorias e disputando um super prêmio: um fim de semana com tudo pago numa praia no Nordeste, um estágio de férias na KPTL e um almoço com o time da empresa, que é uma das maiores gestoras de investimentos do mercado.
O título de campeão do desafio foi conquistado pelo Fucape Finance, que levou quatro alunos em seu time e propôs um plano de negócios e um pitch de captação de investidores diante de uma banca com 20 jurados do país - entre os quais executivos de empresas, gestores de RH e jornalistas. O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, participou da banca final.

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Ariel Tenori, estudante de economia e um dos vencedores desafio, avalia que o formato é o grande diferencial e que mesmo já tendo participado de outras competições de inovação, a experiência do VC Challenge foi completamente nova. “Ficamos na dúvida [entre participar ou não] porque a pegada é diferente. Existem outros desafios de inovação, mas só o VC Challenge envolve o mercado de capital de risco e startups, por exemplo”, pontuou Ariel.
O professor Paulo Victor Novaes, coordenador de graduação da Fucape Business School, instituição de ensino dos vencedores do VC Challenge, não esconde o orgulho da equipe. Para ele, uma vitória significativa não apenas para os participantes, mas para os capixabas.
“As formas de ensinar são diferentes e o desafio é um aprendizado muito além da sala de aula. Ali tem competitividade, tem o trabalho com prazo, todo o cuidado para entrega e isso é sensacional. Quando eu recebi a notícia fiquei muito feliz. O Espírito Santo, definitivamente, deixou de ser o primo pobre da região Sudeste. A julgar por esse e outros desafios, temos conseguido nos colocarmos bem e temos muito para oferecer para o país inteiro”, acredita Novaes.

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O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, destaca que iniciativas como essa são fundamentais para potencializar o desenvolvimento do Espírito Santo.
“Fiquei muito feliz de participar como jurado na etapa final, pois tive a oportunidade de ver muitos jovens de ensino médio e superior com brilho nos olhos e um futuro muito promissor de empreendedorismo. A Rede Gazeta fica orgulhosa de ter apoiado a competição e não temos dúvidas que acelerar o desenvolvimento de pessoas, para alavancarem seu conhecimento em inovação e negócios, é o melhor caminho para acelerar o desenvolvimento do Estado”, declara Dudu.
Na avaliação de Renato Ramalho, CEO da KPTL, essa foi mais uma edição em que horizontes foram expandidos. “Crescemos em diversidade e principalmente tivemos mais de 600 jovens do ensino médio. Patrocinadores de peso trouxeram conteúdo relevante sobre temas importantes aos jovens, especialmente o ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês). Cumprimos bem a missão do evento, de levar educação sobre empreendedorismo”, conclui Ramalho.

O DESAFIO

O VC Challenge é um desafio que apresenta aos jovens situações do ambiente de negócios e inovação, neste caso envolvendo capital de risco e startups (empresas recém criadas, normalmente ligadas à tecnologia, que buscam investimentos com a possibilidade de se tornarem grandes negócios).
O professor Novaes explica que grandes empresas, que são as potenciais investidoras, promovem desafios como o VC Challenge para aproximar os jovens do ambiente de negócios e, com isso, antecipar tendências para investimentos.

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