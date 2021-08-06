Desafio apresenta a estudantes os mercados financeiro e de startups

B3, Bolsa de Valores de São Paulo, tem contribuído para inserir jovens dentro da nova realidade do mercado financeiro Crédito: GUSTAVO SCATENA

Estudantes universitários e do ensino médio em todo o país estão tendo a oportunidade de mergulhar em uma nova dimensão: o mundo dos negócios, finanças e inovação. Até 21 de agosto, vários jovens vão participar do desafio focado no mercado de venture capital e no universo de startups.

Esses alunos têm experimentado a dinâmica de atuar em projetos e estratégias para pequenos negócios em tecnologia reais, incorporando a mentalidade do empreendedor e mostrando todo seu potencial para uma banca formada por executivos, investidores e especialistas.

A B3 apoia o desafio como parte de seu programa de incentivo à educação financeira, lançado em 2020 com o objetivo de ampliar o acesso dos investidores à informação sobre o mercado de capitais.

Venture capital Venture capital é uma modalidade de investimentos que oferece recursos para uma empresa de pequeno ou médio porte, entre estas as startups, que estão em acelerado crescimento. É uma operação agressiva e de alto risco, mas que só ocorre em empresas que já com o projeto de negócios mais consolidado e não apenas em fase de implementação. Entenda o que é

“O crescimento recorde no número de pessoas físicas chegando à bolsa do Brasil exige que a gente trabalhe em parceria com o mercado para oferecermos conteúdos de qualidade que ajudem esses investidores a tomarem as melhores decisões sobre como aplicar seus recursos. O desafio, além disso, traz a nova geração de investidores para uma experiência que mistura investimento, empreendedorismo e inovação”, conta Christianne Bariquelli, superintendente da B3 Educação.

O VC Challenge também serve de oportunidade para estes jovens empreendedores se ambientarem com o mercado de capitais, hoje um destino natural para as startups bem sucedidas no país. Desta forma os estudantes se familiarizam e ganham repertório para atuar com desenvoltura na grande quantidade de possibilidades que existem nos mercados.

Na experiência imersiva ao longo de um mês, os participantes terão a oportunidade de vivenciar o ambiente de empreendedorismo dos dois lados da mesa: como investidores e como captadores de investimentos, desde a elaboração do estudo do mercado até a apresentação dos “pitches”, contando sempre com mentoria de lideranças empresariais renomadas. É um desafio que tende a trazer não apenas conhecimento para os estudantes, mas também projeção para eles diante dos investidores e empregadores.

A já tradicional palestra de abertura foi confirmada. Fundador do Instituto Four, Wellington Trindade Vitorino é uma das grandes lideranças brasileiras da atualidade. É um dos responsáveis por organizar o ProLíder, programa de desenvolvimento de lideranças jovens para o país. Bolsista da Fundação Estudar, é formado em Administração de Empresas no Ibmec. Em 2020, foi escolhido como destaque na lista Forbes 30 Under 30, na categoria Empreendedorismo Social e Terceiro Setor.

Irreverente, polêmico e anônimo, o personagem Tio Ricco participa também do evento inaugural, contando histórias e aprendizados de seus anos no mercado financeiro.

Responsável pela organização do desafio na KPTL, Renato Pavan explica um dos eixos centrais do projeto. “A aproximação com o ecossistema de inovação, atualmente, é mandatória para quem quer empreender ou se colocar no mercado de trabalho de maneira mais competitiva. O VC Challenge tem essa missão, auxiliando na criação de futuras lideranças preparadas para os desafios modernos”, conta Pavan.

Do lado das empresas, o apoio a competições e eventos que auxiliem na identificação de talentos intraempreendedores tem como pano de fundo o potencial que este tipo de profissional desempenha nas corporações. Redução no tempo de desenvolvimento de novos produtos e serviços, maior engajamento e produtividade são alguns dos fatores apontados por estudos recentes.

Assim como na edição anterior, o projeto será realizado totalmente online, abrindo oportunidade para participantes de diferentes regiões do Brasil, ampliando a captação de futuros talentos. Todo o conteúdo do desafio será disponibilizado em uma plataforma com streaming e conteúdo sob demanda, que também conta com fóruns e outras ferramentas de interação.

“Em um contexto em que a presença física nos escritórios deixa de ser fundamental, o radar das empresas está cada vez mais atento para candidatos de outras cidades. Pensamos no VC Challenge como uma ponte para facilitar essa conversa”, acrescenta Pavan.

Em 2020, a maioria dos participantes foi formada por estudantes de Engenharia (39%), Administração (24%) e Economia (18%). Contudo, houve uma variedade grande de cursos, trazendo olhares novos e diversos para a competição. Em meio às 25 disciplinas diferentes, havia alunos de Direito, Medicina, Relações Internacionais, Educação Física, Biologia e Letras.

Entre as universidades que tiveram mais participantes estão USP, Insper, FGV, Mackenzie e Unesp. Agora, a competição também atraiu, pela primeira vez, mais de 500 alunos do ensino médio que já têm interesse pela área de startups e inovação.