Site de A Gazeta completa 25 anos levando informação aos capixabas

A Gazeta completa 25 anos de presença digital Crédito: Arte Geraldo Neto

site de A Gazeta completa neste mês de maio 25 anos ininterruptos de funcionamento. Há um quarto de século leva notícias do Espírito Santo para os capixabas e para o Brasil durante todo o dia pela internet com relevância e responsabilidade.

Até 2019 chamado de Gazeta Online, o site mudou, acompanhando as tendências de inovação do mercado, e incorporou o nome do jornal A Gazeta, agregando uma marca com mais de 90 anos de história e credibilidade.

Hoje, A Gazeta está presente nos computadores e nos celulares de boa parte da população, o que ocorre não apenas através do site, mas também de outros meios como as redes sociais, assistentes de voz, grupos de WhatsApp, podcasts e newsletters enviadas por e-mail. Com isso, o capixaba acessa o jornalismo de A Gazeta da maneira e no formato que quiser.

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"Nunca estivemos tão próximos dos capixabas e isso só foi possível graças à tecnologia, a mesma que 25 anos atrás era quase um impeditivo para o lançamento do site, devido aos custos e implementação difícil. Hoje, aliamos duas fortalezas que estão nos DNAs de A Gazeta e Gazeta Online, jornalismo de qualidade e vanguarda digital", aponta a editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva.

Segundo o diretor-geral de Jornalismo da Rede Gazeta , Abdo Chequer, ter apostado na evolução digital há 25 anos foi crucial para a história da empresa e para ampliação do acesso à informação.

"A audiência dos meios tradicionais só muito lentamente fez a migração, o que exigiu determinação e visão de futuro dos acionistas. Um quarto de século depois, essa inovação nos assegura grande audiência o que nos permite somar forças com os capixabas em sua luta permanente por educação, saúde, oportunidade de emprego e bem-estar social", diz.

Parte da redação de A Gazeta em fevereiro de 2020 Crédito: Fernando Madeira - 18/02/2020

Segundo o editor executivo de Performance, Aglisson Lopes, o crescimento da audiência veio com a democratização dos dispositivos móveis e dos serviços de banda larga. Com a pandemia , esse processo foi intensificado, com a crescente procura dos usuários por notícias confiáveis a respeito do coronavírus.

"O Gazeta Online está no ar desde que quando a internet era muito incipiente. A pandemia trouxe uma série de experiências sobre a responsabilidade e a representatividade para o público capixaba. Comparando com outras grandes coberturas como a greve da PM, em 2017, e as chuvas de 2013, nenhuma se compara com o alcance que tivemos com a pandemia", relata.

Site de A Gazeta na ocasião do lançamento, em 1996 Crédito: Arquivo/ A Gazeta

Ele aponta que, agora, o objetivo é estar cada vez mais perto dos leitores, estreitando a relação com a população do Espírito Santo, sem perder o foco na qualidade do conteúdo.

"Nosso foco agora é abrir todos os canais possíveis de interação, ouvir o que as pessoas têm a dizer, estreitar o laço com os assinantes e continuar fazendo jornalismo independente."

Para o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, os resultados mostram uma evolução de A Gazeta ao longo da história. "Nesses 25 anos passamos por várias fases e conseguimos, com uma equipe muito competente, atingir números extraordinários produzindo um conteúdo de altíssima qualidade e com excelentes resultados. Hoje o site de A Gazeta é referência nacional e vamos continuar nessa trilha de muito sucesso."

Página inicial do Gazeta Online em 1996 Crédito: Arquivo/A Gazeta

Há 16 anos acompanhando de perto a evolução do Gazeta Online e de A Gazeta, Rodrigo Lira chegou como repórter e atualmente tem a função de colocar as notícias na capa do site mais acessado do Estado.

"Dos 25 anos do site, muitos deles vividos por mim, fica uma certeza: a de que o compromisso em levar a informação correta e com agilidade para o leitor sempre será uma premissa, mesmo que os tempos sejam desafiadores, como os que passamos neste momento de pandemia", afirma Lira.

Também editora de capa, Débora Milke entrou como estagiária em 2004, realizando o sonho de criança de fazer jornalismo na Rede Gazeta. Além dos muitos aprendizados, ela destaca que A Gazeta sempre esteve à frente dos processos que envolvem o jornalismo, em busca de relevância e agilidade e com o compromisso de informar corretamente os leitores.