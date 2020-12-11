Podcast de A Gazeta vence prêmio nacional de Jornalismo

Vidas Bandidas, podcast de A Gazeta, ficou em primeiro lugar na categoria rádio em premiação nacional Crédito: A Gazeta

O podcast Vidas Bandidas, de A Gazeta, foi o grande vencedor do 4º Prêmio Policiais Federais de Jornalismo, na categoria rádio. O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (10), em uma live promovida pelos organizadores da premiação. A reportagem de A Gazeta concorria com profissionais de renome de outros Estados e se destacou ao apresentar um cuidadoso trabalho jornalístico e histórico em um novo formato.

Sullivan Silva e com reportagens dele e de Elis Carvalho, a série foi lançada em setembro de 2019, após muitas entrevistas e pesquisas, consultas ao Arquivo Público e aos registros de antigas notícias em A Gazeta. "Foi um trabalho profundo em que mergulhamos de cabeça para poder realizar. Tem um contexto histórico e jornalístico de relevância, em que pudemos mostrar, inclusive, com a segurança pública se desenvolveu nos últimos anos no Idealizado pelo jornalistae com reportagens dele e de, a série foi lançada em setembro de 2019, após muitas entrevistas e pesquisas, consultas ao Arquivo Público e aos registros de antigas notícias em A Gazeta. "Foi um trabalho profundo em que mergulhamos de cabeça para poder realizar. Tem um contexto histórico e jornalístico de relevância, em que pudemos mostrar, inclusive, com a segurança pública se desenvolveu nos últimos anos no Espírito Santo ", ressalta Elis, ao comentar o resultado do prêmio.

Para ela, o reconhecimento do trabalho é uma enorme alegria. "Estava acompanhando a live, e quando ouvi a voz de Geraldo (o jornalista Geraldo Nascimento foi o narrador do podcast) na apresentação dos finalistas, meu coração disparou. Fazia tempo que não ficava nervosa assim. Já estávamos muito felizes de ser finalistas, concorrendo com jornalistas muito conhecidos do Brasil todo, já premiados. Mas, quando saiu o resultado, a felicidade se multiplicou e transbordou por fazermos parte de um projeto pioneiro de A Gazeta, em que apostamos tudo para realizar", comemora.

Elis conta que esta é a primeira vez em que participa de uma premiação nacional e está radiante tanto pelo reconhecimento quanto pela possibilidade de poder levar o nome do Espírito Santo e o trabalho de A Gazeta para outros recantos do país. A premiação, por categoria, é no valor de R$ 3 mil mais o certificado.

RESGATE HISTÓRICO

Vidas Bandidas resgatou, em três episódios, a história de criminosos que atuaram no Espírito Santo entre as décadas de 1950 e 1970. Elis faz questão de ressaltar que, apesar do enfoque, em nenhum momento o projeto tinha interesse em enaltecer os bandidos.

"A ideia do trabalho não era valorizar ou incentivar crimes. Ao contrário, era mostrar, neste formato jornalístico do podcast, a história que muitos poderiam pensar ser fora da realidade, mas que aconteceu perto da gente e nem há tanto tempo assim. Mostrar, como já disse, como a segurança pública mudou nos últimos anos. E, pelo resultado de um prêmio organizado pela polícia, acredito que entenderam a nossa proposta", conclui.

A premiação é uma iniciativa da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) e do Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal (Sindipol/DF), e tinha, entre os finalistas, jornalistas de O Globo e Revista Época.

Além dos podcasts exibidos no rádio, a série de reportagens também foi disponibilizada no portal de A Gazeta, em formato de texto, que contou ainda com um design novo e história em quadrinhos interativa. Além dos repórteres, fizeram parte da produção os profissionais: Arabson, Marcelo Franco, Geraldo Nascimento e Antônio Cezar Martins.