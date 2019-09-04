Confira como ouvir o podcast Vidas Bandidas

Uma novidade de A Gazeta, a série em podcast Vidas Bandidas, que relembra histórias de criminosos que marcaram as páginas policiais do Espírito Santo e mexeram com o imaginário dos capixabas nas décadas de 50, 60 e 70, já está disponível em diferentes plataformas digitais de áudio.

Pedro Grosso, que ganhou fama nos anos 1960 ao protagonizar fugas cinematográficas do Centro de Detenção de Vila Velha. A série possui três episódios e você pode escutar quando e onde quiser. O primeiro episódio retratada a história de, que ganhou fama nos anos 1960 ao protagonizar fugas cinematográficas do Centro de Detenção de Vila Velha.

O áudio está disponível nos aplicativos Spotify e iTunes. Com um dos apps instalados no smartphone, basta digitar na busca o nome da série Vidas Bandidas, clicar no arquivo de áudio e escutar.

PARA OUVIR NO SPOTIFY, CLIQUE AQUI.

www.gazetaonline.com.br/vidasbandidas. Basta clicar no ícone da série e ouvir no celular, tablet ou computador. Também é possível acessar o podcast Vidas Bandidas diretamente no site de A Gazeta, em. Basta clicar no ícone da série e ouvir no celular, tablet ou computador.

O site traz ainda detalhes das histórias no formato de quadrinhos animados e vídeos que revelam bastidores da reportagem na época.

TRAMAS POLICIAIS

Pelo menos 20 fugas, algumas até pela porta da frente da delegacia. A ousadia deu fama a Pedro Grosso e enfureceu as autoridades policiais da década de 60. As suas artimanhas, que incluem buracos escavados na parede camuflados por dias e grades serradas até com a ajuda de saliva, são retratadas no primeiro episódio da série, já disponível para ser baixado. . As suas artimanhas, que incluem buracos escavados na parede camuflados por dias e grades serradas até com a ajuda de saliva, são retratadas no primeiro episódio da série, já disponível para ser baixado.

Podcast Vidas Bandidas: As fugas de Pedro Grosso Crédito: Ilustração | Arabson

A sequência de Vidas Bandidas relembra a frase ameaçadora que ficou conhecida na Grande Vitória nos anos 70: “Eu sou o Edmilson. Ninguém reage, senão morre”. Afirmando ter sido vítima de uma injusta prisão, após ser acusado de roubo, Edmilson Cândido do Rosário, o Negão, ganhou fama de matador e também de Robin Hood capixaba, ao distribuir o fruto dos roubos para comunidades carentes de Vitória. O episódio será disponibilizado nesta terça-feira (17).