Capixabas sonham com vacina e desejam o fim da pandemia; veja o vídeo

Arthur Bernardes espera que "respeitemos a memória de todos que se foram". Eliane de Freitas quer "voltar a ter uma vida melhor e voltar a andar sem máscara" - uma referência ao item essencial na prevenção contra o vírus. A profissional de saúde Onelcy quer voltar a ver a filha que não encontra desde março, mês da chegada da doença ao Estado: "troco todos os desejos por um simples abraço apertado, caloroso, duradouro". Veja o vídeo: