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Votos para 2021

Capixabas sonham com vacina e desejam o fim da pandemia; veja o vídeo

A Gazeta reuniu relatos de leitores que contam o que esperam para o ano de 2021. Entre a melhora na economia e o reencontro com a família, muitos lembram da vacina

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 15:13
Desejos para 2021: Capixabas sonham com vacina e desejam o fim da pandemia
Capixabas contam o que desejam para 2021 Crédito: Reprodução de vídeo/Arte Geraldo Neto
O ano de 2020 está chegando ao fim, mas alguns problemas, como a pandemia do novo coronavírus, não ficarão para trás. Passados os 366 dias desse ano bissexto, os capixabas renovam as esperanças por uma vida melhor e longe do medo gerado pela Covid-19. A Gazeta reuniu relatos de leitores que vivem de Norte a Sul do Espírito Santo, dos mais novos aos mais experientes, que contaram o que desejam para o novo ano que se inicia. Os vídeos, gravados na horizontal, foram enviados via WhatsApp até o último dia 23, quarta-feira.  
A pequena Nicole Muniz, moradora de Novo México, em Vila Velha, espera que 2021 traga o "fim" da Covid-19 e que "todos voltem a se unir". Marisa Saider fez questão de pedir saúde e lembrou da corrida pela imunização contra o coronavírus. No Espírito Santo, mais de cinco mil pessoas já morreram em decorrência da doença. Em todo o Brasil, mais de 190 mil histórias já foram interrompidas pelo vírus.
Arthur Bernardes espera que "respeitemos a memória de todos que se foram". Eliane de Freitas quer "voltar a ter uma vida melhor e voltar a andar sem máscara" - uma referência ao item essencial na prevenção contra o vírus. A profissional de saúde Onelcy quer voltar a ver a filha que não encontra desde março, mês da chegada da doença ao Estado: "troco todos os desejos por um simples abraço apertado, caloroso, duradouro". Veja o vídeo:

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