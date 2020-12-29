Fotógrafo alemão ganha prêmio com imagem de pinguins viúvos abraçados

Um registro feito por um fotógrafo e produtor de vídeos alemão, Tobias Baumgaertner, de 31 anos, em abril de 2019, ganhou um concurso de fotografias marinhas realizado pela revista britânica Oceanographic" neste ano. O clique, que mostra dois pinguins se abraçando enquanto observam o horizonte, em Melbourne, na Austrália, tem um significado especial: segundo descoberta de Tobias, a partir do relato de um voluntário no local, "a branca era uma senhora (pinguim) idosa que havia perdido o parceiro e, aparentemente, o mesmo aconteceu com o homem (pinguim) mais jovem à esquerda". As duas aves se encontram regularmente e se consolam mutuamente.

A Gazeta sobre o registro. Para o autor, que postou a foto nas redes sociais no início da pandemia do novo coronavírus , a imagem serviria para dar um ânimo a mais para as pessoas, já que "os verdadeiros sortudos são aqueles que podem estar com quem mais amam", escreveu. Nesta terça-feira (29) o fotógrafo falou com a reportagem desobre o registro.

O processo que levou o fotógrafo a registrar a cena contou com três noites inteiras próximo à colônia de pinguins. No Instagram do artista, @tobiasvisuals , onde é possível escolher retratos por ele produzidos para comprar (além do site www.tobiasvisuals.com ), ele conta que "entre não ser capaz ou permitido de usar qualquer luz e os minúsculos pinguins se movendo continuamente, esfregando suas nadadeiras nas costas uns dos outros e limpando uns aos outros, foi muito difícil conseguir uma chance, mas eu tive sorte durante um momento lindo e espero que você aproveite tanto quanto eu", publicou.

Tobias, que voltou a morar na Alemanha, conta também que continua buscando proteger ativamente as últimas regiões selvagens da Terra e o faz por meio de uma instituição de caridade australiana (www.foreverwild.earth). "Eu morei na Austrália por muito tempo e ainda estou visitando regularmente para estes fins filantrópicos", relatou.