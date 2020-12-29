Covid-19: veja grupo de 1 milhão que será vacinado primeiro no ES

No plano estadual, a vacinação está dividida em três fases e começará com os mais idosos Crédito: Foto de Thirdman/ Pexels

Na resolução, a Sesa ressalta que a vacina será a forma mais eficaz de contenção da pandemia, que provocou "inúmeras consequências do ponto de vista de saúde pública, social, político e econômico para o país como um todo."

Usando como referência o plano nacional de imunização que indicou grupos prioritários, o Estado definiu que, assim que tiver os imunizantes disponíveis, a vacinação se dará em três fases:

Na primeira etapa serão atendidos os trabalhadores de saúde; pessoas de 75 anos ou mais; pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas (asilos e instituições psiquiátricas) ; população indígena aldeada em terras demarcadas (a partir de 18 anos), povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. A estimativa é atender 271.788 pessoas desse grupo.

A segunda fase vai contemplar os idosos dos 60 aos 74 anos, cuja população do Espírito Santo reúne 435.659 pessoas nessa faixa etária. E, por fim, a terceira etapa vai abranger o público que apresenta comorbidades, tais como diabetes mellitus; hipertensão arterial grave (difícil de controlar); doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; transplantados de órgão sólido; anemia falciforme, câncer e obesidade grave (IMC maior ou igual a 40). Estes somam 393.566 no Estado.

Na resolução, a Sesa aponta que ainda aguarda informações complementares dos grupos prioritários discutidos pela equipe técnica junto ao Ministério da Saúde , ou seja, as etapas da campanha podem reunir outros públicos, como profissionais da Educação e de Segurança.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, explica que o plano estadual é preliminar, mas corresponde ao que foi definido no planejamento nacional a partir do acordo do governo federal com a Astrazeneca/Oxford. À medida que forem fechados novos acordos com as farmacêuticas, amplia-se a capacidade de abranger mais pessoas na campanha de vacinação.

Embora o Estado já tenha o planejamento, inclusive com orientações aos municípios sobre as medidas que devem ser adotadas, o país ainda não dispõe de vacina. O início da imunização depende que o produto seja aprovado por órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou uma instituição estrangeria com a qual o Brasil tenha parceria. Entretanto, houve poucos avanços nessa área, e o país segue sem perspectiva para o começo da vacinação. Países da Europa, da América Latina, da Ásia e os Estados Unidos já começaram a vacinar sua população.