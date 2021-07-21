Projeto da A Gazeta é selecionado em desafio de inovação do Google

Representantes dos times de Desenvolvimento, Produto, Inovação e Redação da Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta é um dos veículos selecionados para a segunda edição do Desafio de Inovação do é um dos veículos selecionados para a segunda edição do Desafio de Inovação do Google News Initiative (GNI) na América Latina. A iniciativa da gigante de tecnologia é promover um ecossistema de jornalismo sustentável, diverso e inovador. Ao todo, oito organizações de nove países da América Latina receberão juntas um financiamento de US$ 2 milhões.

No caso de A Gazeta, o projeto escolhido é uma evolução de uma solução que a empresa já possui e que tem o potencial de ajudar redações locais e regionais em seus processos de digitalização.

Chamado de Gazeta SDK (Software development kit, ou Kit de desenvolvimento de software, em português), ele tem duas grandes funcionalidades: a primeira é o sistema de gerenciamento e publicação de conteúdo (conhecido como Gazeta Live), e a segunda é a estrutura do site de A Gazeta.

“Nesse pacote, há diversas soluções integradas, como um paywall, assinatura, soluções de notificação de matéria, de newsletter, entre outras. Já o site está integrado às plataformas de distribuição do Google como o Google News, o assistente de voz e o AMP por exemplo”, explica o gerente de desenvolvimento de produtos digitais da Rede Gazeta, Carlos Eduardo Dutra.

Esse produto, que foi desenvolvido internamente pela empresa, será aprimorado a partir do financiamento do Google e ganhará uma versão mobile, permitindo que as redações utilizem as funcionalidades pelo celular.

“Vamos transformar o CMS com uma interface mobile para produzir, editar e publicar conteúdo pelo celular com facilidade. A gente acredita que vai gerar uma produtividade grande e flexibilidade para trabalhar, e isso vai se refletir na satisfação da audiência”, avalia o diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Eduardo Lindenberg.

Ele lembra ainda que a Rede Gazeta tem suporte financeiro do Google desde a criação do GNI e diz que a seleção para o Desafio de Inovação sinaliza um reconhecimento como empresa que pensa no futuro do ecossistema de notícias com o viés de inovação e de tecnologia.

Dutra enfatiza que o foco é acelerar o desenvolvimento digital das redações locais e regionais, que são empresas que muitas vezes não têm acesso à inovação de forma tão rápida como a Rede Gazeta.

Um segundo ponto que também será desenvolvido é um módulo que vai proporcionar que as redações gerenciem sua linha de produção de conteúdo direto pelo CMS.

O Correio da Bahia (BA) e a Gazeta do Povo (PR) são parceiros de A Gazeta na construção desse projeto.

“É um passo importante para o time que construiu o CMS próprio e agora trabalha para evoluir com o sistema e multiplicar esse pacote de serviços para outras redações de jornal. Também será uma experiência para adequarmos o nosso sistema aos padrões mais modernos da internet”, avalia o editor executivo de performance, Aglisson Lopes.