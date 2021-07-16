Trust Project: Lideranças destacam importância de A Gazeta para a democracia

A relevância da entrada de A Gazeta no Trust Project — um conglomerado internacional de veículos de imprensa pautados por critérios de credibilidade — vai muito além de um mero selo ou conquista das equipes da empresa. Segundo as principais lideranças do Espírito Santo, é a garantia de um jornalismo comprometido com a verdade e que, por isso, se coloca como pilar essencial da democracia.
À frente da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), o secretário Edmar Moreira Camata destaca que a produção jornalística é um meio de dar segurança à sociedade, no que diz respeito às instituições, e extremamente necessária em um cenário em que as redes sociais e a horizontalização da comunicação ganham espaço.
"Por mais que a gente fale que as instituições são estáveis, são necessárias todas as formas de assegurar essa estabilidade contra o mau uso. Em vários momentos da história, a imprensa se tornou fundamental na apuração e divulgação de situações que não eram de interesse dos governantes ou de parcela de empresários"
Segundo o secretário, a pandemia do novo coronavírus deixou essa importância mais evidente. "Vimos a sociedade, muitas vezes, perdida, principalmente em relação a informações falsas que circularam. A consolidação de A Gazeta com imparcialidade e com os compromissos deste projeto permite que os capixabas tenham ainda mais confiança em notícias de qualidade para um debate aprofundado", defende.
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Ales), o deputado Erick Musso (Republicanos) avalia que a entrada no Trust Project é fruto do compromisso que a Rede Gazeta sempre teve com uma informação de qualidade, com a ética e a transparência, e com o respeito aos princípios básicos do jornalismo e aos leitores.
"Não existe democracia em nenhum lugar do mundo se não houver total liberdade de imprensa e um jornalismo de qualidade, imparcial, transparente e ético. Quando a sociedade pode contar com um jornalismo que esteja alinhado com essas questões, a democracia se fortalece a cada dia"
Na visão do parlamentar, a conquista de A Gazeta se estende também para outros setores da sociedade. "O Estado passa a ser considerado, tanto interna, quanto externamente, uma das referências de credibilidade e respeito. Fica claro que não há manipulação dos fatos apurados de uma maneira geral, dos poderes públicos à iniciativa privada. Todo o Espírito Santo se fortalece", afirma.
Para ajudar a ter ideia deste potencial alcance, o Trust Project reúne mais de 200 veículos de imprensa, nacionais e internacionais, como BBC, Washington Post, The Economist e El País. No Brasil, só há outros sete membros: Folha de S. Paulo, Nexo Jornal, Poder 360, Agência Lupa, Agência Mural, O Povo e Amazônia Real.
A Gazeta passou a ingressar o projeto na última quinta-feira (15), após mais de um ano de ajustes para aumentar a transparência do trabalho jornalístico e a interação com os leitores. Fruto de esforços das áreas de desenvolvimento, produto e, claro, jornalismo. Agora todas as matérias contam com um selo específico, que leva diretamente à página que contém todas as nossas premissas.
Por isso, o Tribunal de Justiça do Estado (TJES) acredita que a entrada para a organização "reafirma o compromisso desta conceituada rede de comunicação, além de situar o Espírito Santo na vanguarda do jornalismo moderno, junto a outros prestigiados veículos de renome internacional, igualmente comprometidos com a veracidade da notícia e com o fortalecimento da democracia".
Presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), a empresária Cris Samorini também acredita que "com esse projeto, A Gazeta se associa aos veículos de comunicação de maior prestígio do Brasil e do mundo, o que mais uma vez demonstra a qualidade do jornalismo praticado há mais de 90 anos, contribuindo para o desenvolvimento do Estado".
"A democracia precisa de cidadãos bem informados para que eles possam tomar as decisões com base nos fatos, avaliando todos os aspectos de determinada questão. O jornalismo profissional faz isso: coloca à disposição do público as informações necessárias para a tomada de decisão"
Como exemplo, ela citou grandes desafios enfrentados atualmente pelo país e pelo Estado, como simplificar a burocracia, facilitar a abertura de negócios e gerar oportunidades de emprego. Além de investir na educação, na infraestrutura logística e na diversificação da economia. "A Gazeta aborda todas essas questões em seus noticiários", ressalta.
Ainda no setor econômico, o presidente da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, garante que é "mais do que justo A Gazeta fazer parte desse conglomerado de veículos de comunicação mundial, pela história de credibilidade e idoneidade, referência em termos de jornalismo para o Espírito Santo".
"O mundo, hoje, passa por uma transformação que cria dúvidas em tudo que é divulgado. A partir do momento que você tem um veículo de altíssima credibilidade é um norte de decisões no dia a dia. É muito importante para nós, empresários"
Segundo ele, o jornalismo é uma das principais vias de conscientização da sociedade. "É uma viga nesta luta que temos de fortalecer, a cada momento, a democracia. Eu acho que para o Espírito Santo é motivo de muito orgulho ter um veículo dessa magnitude e fazendo parte do projeto. Naturalmente, será o canal de comunicação para as pessoas de bem", afirma.
Já para Fábio Brasileiro, diretor-presidente do Espírito Santo em Ação, a entrada de A Gazeta no Trust Project é mais um sinal da posição de vanguarda que o veículo mantém. "Nessa mudança que o mundo vive, de transformação na forma de se comunicar, um selo importante desses é mais um degrau na história brilhante que a Rede Gazeta construiu no Estado", aponta.
"Fico muito orgulhoso pela conquista, como capixaba e como liderança do movimento empresarial, ver uma empresa com essa preocupação e esse direcionamento. Ter organizações preocupadas e trabalhando para a gente ter sempre credibilidade é muito importante"
Na mesma direção que as demais lideranças ouvidas por A Gazeta, ele garante que o Espírito Santo se desenvolve à medida que se tem informações confiáveis. "Ter a garantia de que podemos discutir com base nela, nos traz uma segurança muito grande enquanto empresários e cidadãos. Contribui muito para instituições públicas e privadas", conclui.