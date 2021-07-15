Credibilidade: a importância de A Gazeta integrar o Trust Project

Equipes de A Gazeta que participaram do processo de adequação ao Trust Project Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta deu mais um importante passo no compromisso firmado com a população capixaba há mais de 90 anos. A partir de agora, você, caro leitor, terá acesso de forma muito mais simples e transparente aos processos da nossa produção jornalística. Um jornal cada vez mais comprometido com o leitor e com os princípios do bom jornalismo. Ao ser inserida no The Trust Project deu mais um importante passo no compromisso firmado com a população capixaba há mais de 90 anos. A partir de agora, você, caro leitor, terá acesso de forma muito mais simples e transparente aos processos da nossa produção jornalística.

A partir desta quinta-feira (15), nossas matérias passam a contar com um selo que indica que A Gazeta faz parte do Trust Project . Ao clicar nele, o internauta será levado para uma nova página onde será possível ter acesso a informações sobre os nossos jornalistas e princípios editoriais, além da nossa política de modificações e correções das matérias, entre outras coisas.

“Queremos mostrar para o leitor o que está por trás do nosso trabalho: quem somos, o que fazemos e como fazemos. Agora fica mais claro quem é o jornalista que escreveu determinada matéria e por que ela foi escrita, e se foi modificada por causa de um erro. Em um período que estamos atolados de fake news e de sites com informações duvidosas, é uma forma de garantir às pessoas que elas estão lendo as informações de um veículo com nome, endereço, CNPJ e canais de contato", explica o editor de performance de A Gazeta, Aglisson Lopes.

"É uma forma de garantir que o leitor tenha a segurança de saber que essa notícia vem de uma fonte confiável. Significa transparência" Aglisson Lopes - Editor de performance de A Gazeta

Para a editora-chefe da redação de A Gazeta, Elaine Silva, integrar um consórcio internacional de veículos de comunicação que tem o objetivo de estabelecer diretrizes de atuação para redações de todo o mundo aumenta a confiança do público na informação publicada.

“Desde que mergulhamos na transformação digital da marca A Gazeta temos como missão nos aproximar do capixaba, mas também oferecer a eles informações cada vez mais precisas, apuradas e transparentes. No mundo atual, em que existe tanta desinformação, sempre foi premissa da nossa redação ouvir os leitores, mostrar a eles porque estamos fazendo aquela pauta, corrigir erros e evitar imprecisão ao máximo”, afirma.

"O Trust Project quer ampliar o compromisso do jornalismo com a transparência, precisão, inclusão e justiça para que o público possa fazer escolhas certas sobre as notícias. Isso é tudo que queremos também" Elaine Silva - Editora-chefe da Redação de A Gazeta

O processo de adesão ao Trust Project durou mais de um ano e contou com a participação dos times de Desenvolvimento, Produto e Jornalismo. Durante esses últimos meses, ferramentas e práticas que poderiam ser implementadas com a finalidade de melhorar a recepção do conteúdo por você, que nos lê, foram amplamente discutidas e adotadas.

"Durante nossa colaboração, pudemos comprovar que A Gazeta conta com uma redação e com equipes de design e tecnologia altamente qualificadas e comprometidas com o enriquecimento do produto jornalístico, sempre alinhado a valores éticos e editoriais. O processo de implementação foi desenvolvido com excelência. Foi um trabalho minucioso, de muito aprendizado e cooperação, com resultados plenos", garante Francisco Rolfsen Belda, co-líder do Trust Project no Brasil.

"O projeto representa uma afirmação dos valores e princípios de qualidade do jornalismo. Isso é muito importante para que o leitor entenda por que ele pode confiar no trabalho jornalístico, que é algo imprescindível nas democracias" Francisco Rolfsen Belda - Co-líder do The Trust Project no Brasil

Hoje, veículos de imprensa mundialmente conhecidos, como Washington Post e BBC, fazem parte do Trust Project. No Brasil, também são membros: Agência Mural, Agência Lupa, Folha de S.Paulo, Nexo Jornal, O Povo, Poder 360 e Amazônia Real. Na fase de implementação, estão UOL, Jornal do Commercio, Ponte Jornalismo, GaúchaZH e JOTA.

A Gazeta em The Trust Project representa um passo muito importante para o jornalismo brasileiro. O jornal integra um grupo regional de comunicação dos mais importantes do país e é referência para muitos outros veículos, sobretudo na cobertura de temas relacionados ao "A entrada deem The Trust Project representa um passo muito importante para o jornalismo brasileiro. O jornal integra um grupo regional de comunicação dos mais importantes do país e é referência para muitos outros veículos, sobretudo na cobertura de temas relacionados ao Espírito Santo , mas também no modo como relaciona assuntos nacionais e internacionais aos interesses de seus leitores e das políticas públicas regionais", destaca Francisco.

Equipes de A Gazeta que participam do Trust Project Crédito: Foto: Carlos Alberto Silva

Para o diretor de jornalismo de A Gazeta, Abdo Chequer, a conquista é de uma importância imensurável. "É o coroamento de um trabalho feito diuturnamente pelos colegas jornalistas dentro do propósito da empresa. É você saber que seus princípios são corretos e que devem ser reforçados e aperfeiçoados diariamente", afirma.