A Gazeta anuncia seu ingresso na organização internacional The Trust Project

Equipes de A Gazeta que participam do Trust Project Crédito: Foto: Carlos Alberto Silva

Com grande entusiasmo e senso de responsabilidade, A Gazeta anuncia seu ingresso no Trust Project , a mais importante organização internacional de promoção da transparência, confiança e precisão no Jornalismo.

A adesão ao Trust consolida o esforço contínuo de A Gazeta para produzir jornalismo de qualidade e comprometido com o leitor. Mas o que isso significa de fato para você?

Trust Project é uma coalizão de veículos de imprensa de todo o mundo que criou indicadores de confiança que devem ser usados por todos os membros. O objetivo final é deixar bem claro para todos os leitores informações sobre os profissionais envolvidos nas reportagens, distinção entre o que é notícia, conteúdo patrocinado e opinião, disponibilizar canais de contato para sugestões e reclamações, bem como explicitar os princípios editoriais, política de correção de erros, organograma e as fontes de financiamento da organização. Enfim, elementos que ajudam você, leitor, a compreender o trabalho jornalístico e garantir canais para que você nos ajude sempre a melhorar.

Como forma de exibição ao público, todo o conteúdo de A Gazeta passa a contar com um selo que informa sua adesão ao Trust Project.

Fazem parte da coalizão mais de 200 veículos, entre eles El País, BBC, The Economist, Washington Post, La Nación, Corriere Della Sera, El Mundo, Toronto Star, Globe and Mail, DPA, The Denver Post, entre outros. No Brasil, são membros do Trust Folha de São Paulo, Nexo, Poder 360, Agência Lupa, Agência Mural e O Povo. Esse time produz conteúdo jornalístico para meio bilhão de pessoas atualmente.

Os indicadores elaborados pelo Trust Project são:

Disponibilizar uma página que contenha as melhores práticas de A Gazeta conforme o Trust (código de ética, política de diversidade, política de correções, estrutura organizacional, manual de conduta, política de autores e créditos, fontes anônimas etc). Você pode acessar a página clicando aqui

Disponibilizar páginas específicas para cada autor de A Gazeta, com informações como canais de contato, formação, histórico, prêmios, idiomas, entre outras

Ser claro ao inserir referências nos conteúdos de A Gazeta, preferencialmente com link para a fonte original da referência

Oferecer elementos que facilitem ao leitor compreender a distinção entre notícia comum, opinião e conteúdo pago

Sempre que possível explicar por qual motivo determinada reportagem investigativa foi realizada e os métodos que envolveram sua produção, bem como comunicar os impactos provocados pelo trabalho jornalístico

Ser transparente em relação a erros, corrigi-los o quanto antes e explicitar ao leitor tais correções de forma clara, dentro do próprio conteúdo. O mesmo vale para atualizações que alterem o contexto de determinada história

Estar comprometido com a diversidade de vozes em todo o processo de produção de notícias

Oferecer estrutura para que o leitor possa acionar a Redação para sugestões e questionamentos e seja respondido de forma ágil e clara

Oferecer elementos que facilitem ao leitor entender em que local determinada história foi publicada

O TRABALHO

O processo de adesão levou mais de um ano e contou com a participação dos times de Jornalismo, Desenvolvimento e Produto. O período foi marcado por intensa discussão sobre a prática jornalística e recursos que deveriam ser criados ou melhorados para ampliar a percepção do público sobre o conteúdo de A Gazeta.

O Trust Project é liderado pela premiada jornalista Sally Lehrman . Os membros do grupo também estão comprometidos em atualizar constantemente a política de indicadores de confiança criados pelo projeto e discutir processos que melhorem a conexão entre jornais e o público sobre confiança e transparência.

Em um momento de profunda confusão sobre o que é fato e o que é boato, com impactos em todos os setores da sociedade, a busca incansável pela transparência no jornalismo tem um alvo muito claro: você, leitor. Ao disponibilizar o maior número de informações sobre nosso trabalho diário e oferecer canais para que você participe conosco, acreditamos estar mais próximos da nossa missão de informar bem. Para um jornal com mais de 90 anos de idade e que já vivenciou tantas mudanças (internas e externas) trata-se de um grande passo para reforçar a importância do Jornalismo em um mundo cada vez mais complexo.

Se você se interessou pelo tema, pode conferir mais informações na página oficial do Trust Project (em inglês) . Também pode enviar um email diretamente a mim, estarei pronto a respondê-lo o mais rápido possível.