ES escolhe 15 startups para solucionar problemas da administração pública

Empresas poderão ser contratadas para prestar serviço ao governo do ES Crédito: tirachardz/ Freepik

Quinze startups de todo o Brasil receberão bolsas de até R$ 30 mil para testar soluções tecnológicas para problemas da administração pública no Espírito Santo . Elas foram selecionadas pelo programa Pitch Gov ES entre mais de 440 inscritas. O anúncio das vencedoras foi feito na tarde desta sexta-feira (14) pelo governador Renato Casagrande

O objetivo é promover o uso de ferramentas de tecnologia para reduzir a burocracia ou solucionar gargalos na prestação de serviços à sociedade capixaba.

O secretário estadual de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, explicou que foram disponibilizados 16 “desafios” de diversas áreas do governo, como Saúde, Educação e Mobilidade, para que as startups propusessem soluções. Entre as que se inscreveram, uma banca selecionou 45, sendo 10 capixabas.

“As 45 participaram de um pitch - apresentação da ideia do projeto em cinco minutos - e foram avaliadas por uma banca, com participação da Associação Brasileira de Startups e de representantes das secretarias que propuseram os desafios. Assim, foram selecionados os finalistas que terão a disposição, por meio do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec), R$ 480 mil. Cada uma poderá dispor de até R$ 30 mil para apoio à fase de teste”, disse.

A quantidade exata que cada startup deve receber dependerá do plano de testes que ela apresentar. Assim, a empresa terá de seis meses a um ano para fazer os testes. Ao final desse período, a pasta que propôs o desafio pode escolher contratar efetivamente aquela solução ou não.

"Para além da possibilidade de contratação e implementação pelos órgãos envolvidos, essa validação já tem grande valor para as empresas, pois torna a solução palpável e abre caminhos para a contratação por outros entes federados”, ressaltou Calmon.

O governador Renato Casagrande avaliou que a iniciativa contribui para a competitividade do Estado e também para melhorar o serviço que o governo presta ao cidadão.

“Primeiro que a gente pode identificar aquilo que nós precisamos, o que é prioridade nos órgãos da administração pública. Segundo, que a gente lançou esse desafio para buscar solução. Vemos que empresas estão se colocando como facilitadoras ou que apresentam soluções para essas perguntas que nós estamos fazendo”, afirmou.

VEJA LISTA DOS VENCEDORES

Desafio da Saúde: Como gerir plantões e escalas priorizando, na oferta de plantões extras, os profissionais mais bem ranqueados;

Vencedor: MedBolso (PA)



Desafio da Saúde: Como controlar a jornada do paciente do momento da entrada até a alta;

Vencedor: ESGA Tecnologia e Inovação (RJ)



Desafio da Gestão Pública: Como estruturar um sistema de comunicação com o servidor estadual que seja interativo, automatizado, customizado e dinâmico, a respeito de informações funcionais e de carreira;

Vencedor: Botnicks (SP)



Desafio da Gestão Pública: Como criar uma rede para compartilhamento de competências técnicas, sociais, emocionais e comportamentais de cada servidor, facilitando a colaboração dentro do governo estadual;

Vencedor: Umani Inovação em Tecnologia (SP)



Desafio da Educação: Como reduzir a evasão escolar usando metodologias e estratégias inovadoras, dinâmicas e interativas;

Vencedor: Prisma Is.cool (ES)



Desafio da Educação: Como articular o projeto de vida do jovem com perspectivas latentes e futuras do mercado de trabalho adequando o serviço de educação;

Vencedor: 7 Waves (SP)



Desafio da Segurança Pública: Como informatizar e ser mais eficiente na identificação do risco de reingresso do preso no sistema prisional e na individualização do tratamento penal;

Vencedor: Alva (ES)



Desafio da Segurança Pública: Como automatizar a contagem da remissão e do cumprimento de pena das pessoas presas e comunicar às autoridades;

Vencedor: Violin (RJ)



Desafio da Segurança Pública: Como automatizar o agendamento de audiências judiciais das pessoas presas;

Vencedor: Violin (RJ)



Desafio da Segurança Pública: Como agilizar o registro e consulta de ocorrência no ambiente das unidades policiais civis do Estado através de plataforma virtual;

Vencedor: JMM Tech



Desafio de Infraestrutura e Mobilidade: Como automatizar o processo logístico de controle de usuários dentro da Ceasa;

Vencedor: ConnectData (SP)



Desafio de Infraestrutura e Mobilidade: Como aferir quantos passageiros embarcam e desembarcam dos veículos de transporte coletivo por ponto de parada;

Vencedor: Milênio Bus (SP)



Desafio de Desenvolvimento Econômico e Sustentável: Como utilizar plataforma tecnológica de inteligência artificial atendimento remoto aos agricultores familiares;

Vencedor: Digitalk (SP)



Como otimizar o processo de de seleção de candidatos para vagas cadastradas nos Sines a partir de sistema de recomendação baseado em inteligência artificial;

Vencedor: TAQE (SP)



Como promover divulgação conexão e troca entre criativos a partir de uma plataforma de marketplace;

Vencedor: Ideia no Ar (PR)

