Indústrias do ES patrocinam novas ideias de negócios digitais

Empresas lançam desafios para quem tem ideias inovadoras Crédito: Freepik

Grandes empresas do Espírito Santo estão propondo desafios para que empreendedores digitais possam desenvolver projetos de inovação. Ao todo, serão R$ 5 milhões em recursos que serão disponibilizados pelo Findeslab, hub de inovação da indústria capixaba.

A diretora de Tecnologia, Inovação e Produtividade do Senai-ES, Juliana Gavini, explica que o objetivo é conectar os desafios das organizações a propostas de solução de startups. Segundo ela, serão selecionados projetos com potencial de desenvolvimento inovador para os ambientes corporativos dessas companhias.

Os desafios propostos pelas grandes empresas têm como objetivo desenvolver o empreendedorismo digital. Esse é um grande leque de oportunidades para startups ou spin-offs de base tecnológica proporem soluções inovadoras. Serão selecionadas 16 propostas de projetos que passarão por um processo de aceleração por um período de um ano, explica.

Juliana Gavini ressalta que serão escolhidas 16 ideias inovadoras para participarem de desafio Crédito: Divulgação / Alexandre Mendonça - UCI Findes

Este é o segundo ciclo do Programa de Empreendedorismo Industrial lançado pelo Findeslab. Os interessados poderão se inscrever até 9 de outubro, pelo site . As oportunidades de negócios digitais valem tanto para os que já existem quanto novos.

São propostos dois desafios para atender cada uma das oito grandes empresas participantes que acreditam na inovação aberta e no seu papel na promoção do empreendedorismo industrial. Fazem parte dessa iniciativa: ArcelorMittal , Fortlev, Unimed, Vale , EDP Brasil, Real Café, Samarco e Suzano . Serão escolhidas as melhores propostas de solução.

Para cada projeto, serão disponibilizados até R$ 200 mil em recursos financeiros, aportados pelas empresas parceiras, para serem desenvolvidos. Durante o período de desenvolvimento, as empresas escolhidas terão acesso a rede de mentores e especialistas para apoio ao desenvolvimento do projeto, além de acesso ao coworking e apoio dos laboratórios do Findeslab.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectar produtos e soluções tecnológicas com as demandas do mercado, principalmente, aquelas que surgiram a partir das necessidades geradas pela pandemia do novo coronavírus. Este é o principal objetivo de uma ação conjunta entre a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e a Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on) e que visa a realizar uma ação de mobilização do setor de tecnologia capixaba.

A parceria entre as duas entidades, chamada de Transformação Digital - o caminho para novas oportunidades, terá como resultado a criação de um portfólio de serviços, produtos e soluções de tecnologia para vários setores do mercado capixaba.

Primeiramente, a iniciativa vai realizar um levantamento, junto às empresas de tecnologia, para a construção de uma base de dados com os produtos e soluções desenvolvidas por empresas do Estado. Em seguida, será apresentado ao mercado um portfólio para promover negócios e fortalecer as companhias por meio do uso da tecnologia.

O diretor-presidente da Act!on, Emílio Augusto Barbosa, observa que a pandemia impôs uma reprogramação de software coletivo de trabalho, comportamento, negócios e relacionamento das pessoas e empresas. Segundo ele, mesmo com o quadro de incertezas, como desemprego e queda no consumo, as empresas que estavam mais bem preparadas para enfrentar e superar a crise foram aquelas que já haviam realizado movimentos em direção à Transformação Digital.

O uso da tecnologia da informação para suportar processos de produção, vendas online e distribuição, por exemplo, tornou-se um fator crucial para os resultados que essas empresas conseguiram obter, destaca.

Emílio lembra que a crise deixará sequelas, muitas empresas estarão em condição de desigualdade em relação às concorrentes. Para ele, é preciso acelerar as conexões e promover o encontro da demanda com a oferta, preferencialmente, entre empresas do nosso estado.

Temos um setor de tecnologia forte, inovador, com soluções sendo comercializadas para o Brasil e o mundo e estas soluções precisam estar também nos computadores das empresas capixabas, conclui.

Abrir o próprio negócio não é só ter uma ideia na cabeça e colocá-la em prática. O empreendedor precisa fazer um plano de negócios, conhecer o mercado, entre outros pontos importantes para não correr riscos de ter surpresas desagradáveis no meio do caminho.

Para ajudar nessa empreitada, diversas instituições oferecem cursos que podem ser feitos sem sair de casa. Alguns deles podem sair de graça ou com valores bem acessíveis.

Com as orientações, o futuro empreendedor vai conhecer as tendências e correr menos risco financeira.

CONFIRA ALGUNS CURSOS

FACEBOOK

A rede social de Mark Zuckerberg firmou uma parceria com o Sebrae para oferecer capacitação gratuita para quem deseja empreender online. Todos os vídeos dos treinamentos podem ser encontrados na Página do Facebook para Empresas. Os treinamento são gratuitos.

CATHO

Os cursos da Catho online ajudam o pequeno empresário a desenvolver uma visão mais ampla do seu negócio. Dentre os mais procurados estão o de Marketing Digital, Social Media, Curso de Fotografia e Vídeo pelo Celular e Edição de Vídeo e Imagem. As qualificaçõe custam em torno de R$ 140.

SEBRAE

Sebrae oferece dezenas de cursos gratuitos para quem quer empreender. Dentre as qualificações estão: Como vender pela internet na crise do coronavírus, marketing digital, microcrédito consciente, gestão financeira e planejamento estratégico.

UNIEDUCAR

O curso Montando seu próprio negóci o é uma versão gratuita com carga horária de duas horas, vídeo-aulas e material em PDF. Além disso, é possível fazer uma avaliação e obter o certificado eletrônico. Durante o curso, é possível obter conhecimento sobre planejamento financeiro, a fidelização de clientes e a formalização do negócio, quanto questões mais práticas, como o uso do e-mail, de blogs em termos profissionais, entre outros pontos.

ENDEAVOR

Ter um plano financeiro é fundamental para quem quer colocar uma ideia em prática. O curso Planejamento Estratégico possibilita o futuro empreendedor desde a definição de missão e visão do negócio até a análise de mercado. O conteúdo conta com 13 aulas em vídeo, compreende dois cases, oferece material complementar para download e disponibiliza um quiz.

FGV

O curso de Introdução à Administração Estratégica aborda assunto como planejamento, comunicação mercadológica, visão estratégica, conhecimento de mercado e cenário cultural. Os alunos têm acesso a conteúdo em texto e vídeo.

ESPECIALISTA DÁ DICAS PARA IMPULSIONAR NEGÓCIOS

pandemia do coronavírus mudou os hábitos de consumo dos brasileiros. Segundo pesquisa encomendada pela Globo, 90% dos entrevistados afirmaram que fizeram compras on-line durante o isolamento e 37% disseram que compraram mais pela internet do que antes da crise sanitária. A tendência é que esses comportamentos se consolidem, o que torna cada vez mais imprescindível que as empresas, principalmente pequenas e médias, tenham presença digital e saibam se comunicar e vender nessa plataforma.

"Hoje, o meio digital se tornou fundamental na existência dessas micro e pequenas empresas, facilitando a comunicação e o processo de vendas do empreendedor. A gente percebe que as pessoas descobrem novos produtos e serviços em plataformas digitais, desde alimentação até serviços que antes eram impensáveis para o mundo digital, como aulas de ioga, por exemplo, estão acontecendo", afirma o gerente de Empreendedorismo do Facebook para a América Latina, Jorge Lisauskas.

Ele ressalta que, além de expandir as possibilidades de negócios das empresas que já existiam, as plataformas digitais, como as redes sociais, também ajudaram a impulsionar os negócios de quem precisou empreender depois de perder o emprego ou ter redução de renda.

"O meio digital facilita a inserção dessas pessoas no mercado. Antes, ela precisaria ter uma loja física para vender seu produto. Hoje em dia, bastam alguns cliques, você cria sua presença digital e já consegue se comunicar com seus clientes", afirma.

Em live promovida por A Gazeta na sexta-feira (18), o especialista deu dicas de como os novos empreendedores digitais podem alavancar seus negócios e maximizar as chances de sucesso. Confira algumas abaixo:

AS DICAS PARA INVESTIR NO COMÉRCIO DIGITAL