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Noroeste do ES

Bombeiros retomam buscas por rapaz que se afogou em Boa Esperança

A procura pelo homem começou na tarde de domingo (6), quando a vítima desapareceu no Rio Cotaxé, no interior do município

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 12:58

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 fev 2022 às 12:58
Local onde o jovem desapareceu após se afogar, em Boa Esperança
Local onde o jovem desapareceu após se afogar, em Boa Esperança Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
Um jovem desapareceu ao se afogar em um rio na tarde deste domingo (6) na localidade de Nestor Gomes, em Boa Esperança, no Noroeste do Estado. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas no local e, até o momento, a vítima ainda não foi encontrada. O rapaz foi identificada pelo Corpo de Bombeiros como Lucas Souza Demo Araújo, de 23 anos. Os trabalhos continuam nesta segunda. 
Uma testemunha contou à corporação que o jovem tentava atravessar de um lado ao outro do Rio Cotaxé. Ele teria chegado até a metade do caminho e depois tentado voltar. Ainda conseguiu se segurar em uma árvore, mas depois, com a força da correnteza, se soltou e não foi mais visto. A vítima, segundo a testemunha, não sabia nadar.
O local onde o jovem desapareceu é de difícil acesso. A procura pelo corpo iniciou na tarde do domingo a partir de embarcações, quando os Bombeiros foram acionados, e mais tarde, já durante a noite, chegou uma equipe especializada em mergulho, que também atua na operação.  Durante esta manhã, os militares retornaram ao local para fazer uma nova varredura.
Região onde o jovem se afogou era de difícil acesso
A região onde o jovem se afogou é de difícil acesso segundo os Bombeiros Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
Devido às chuvas na região nos últimos dias, o rio subiu bastante, o que aumentou a correnteza.
“Na medida em que o tempo vai passando, com a temperatura da água, o corpo pode aparecer, ou também o rio levar o corpo para outro lugar de acesso mais difícil. Os mergulhadores fizeram todas as buscas em locais próximos ao ponto onde a vítima desapareceu, mas ainda sem sucesso”, disse o tenente Davi Pedroza à reportagem da TV Gazeta.
O jovem ainda não teve a identidade confirmada. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência está em andamento. Confira a nota na íntegra:
"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de possível afogamento, por volta das 13h de domingo, na localidade de Nestor Gomes, em Boa Esperança. Segundo populares, um homem que não sabia nadar tentou atravessar o Rio Cotaxé de uma margem à outra e afundou no percurso. A equipe do Mergulho foi acionada e realizou buscas, mas não conseguiu encontrar a vítima. Nessa manhã, militares retornaram ao local e estão realizando varredura novamente, para tentar localizar a pessoa desaparecida. A ocorrência está em andamento".
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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