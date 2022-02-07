Concessionária registrou mais de 13 mil "gatos" de energia no ES em 2021

As ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas Crédito: Carlos Alberto Silva

No ano de 2021, foram identificadas 13.718 casos de fraudes de energia elétrica , conhecidos popularmente como "gatos", em residências, comércios e indústrias nos 70 municípios do Espírito Santo onde atua a EDP . Ao todo, a regularização dessas ligações permitiu à concessionária de energia recuperar 82 mil Megawatts-hora (MWh), o suficiente para abastecer o município de Vila Velha por um mês.

Segundo a empresa, essas intervenções, além do impacto financeiro, pioram a qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores. De acordo com Vanessa Lugon, gestora executiva da EDP, as ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas, deixando o sistema de distribuição mais suscetível a interrupções e oscilações no fornecimento de energia. Ainda expõem o responsável e terceiros a sérios riscos, como choques elétricos, curto-circuito e até incêndios.

“Em muitos casos, fraudes ou ligações clandestinas são feitas de forma precária, sem respeitar regras de segurança e padronização, o que acaba por aumentar, e muito, o risco de ocorrência de incidentes e acidentes, tanto para o fraudador, quanto para a comunidade ao redor”, destaca Vanessa Lugon.

PREJUÍZO NO BOLSO DO CONSUMIDOR

Além de perigoso, o furto de energia contribui para tornar a conta de luz mais cara para todos os consumidores. Isso porque a quantidade de energia perdida com os "gatos" e os custos para identificar e coibir essas irregularidades são considerados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na hora de estabelecer o valor da tarifa da conta de luz.



O Estado também é prejudicado, já que deixa de arrecadar o Imposto sobre Comércio e Serviço (ICMS), cobrado dos consumidores, que poderia ser utilizado em benefícios à própria população.

ACIDENTES

Segundo a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia (ABRADEE), a ligação clandestina é a quarta maior causa de morte no país relacionada à energia elétrica. Vale ressaltar que o Artigo 155 do Código Penal prevê que o furto de energia é crime e passível de multa e prisão de um a quatro anos para o infrator.

COMO DENUNCIAR

Quando um "gato" é descoberto, o responsável pelo local é chamado para participar da apuração da energia furtada junto dos técnicos especialistas da empresa. Em seguida, é feita a cobrança de todo o valor não faturado durante o período do furto.

A EDP pede que os consumidores denunciem a prática pelos canais disponíveis:

