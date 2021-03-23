Loja da EDP fica sem energia elétrica após furto de cabos em Vitória

Criminosos levaram cabos da galeria e deixaram agência e loja da EDP sem energia elétrica em Vitória Crédito: Gabriela Ribeti

A galeria onde fica uma unidade de atendimento da EDP, principal concessionária de energia elétrica do Espírito Santo , ficou sem energia elétrica, por causa de um furto de cabos. Foram afetadas a loja e a agência localizadas na Avenida Cezar Hilal, no bairro Bento Ferreira, em Vitória . A empresa tomou conhecimento do crime na manhã desta terça-feira (23).

Por volta das 14h30, equipes da própria concessionária ainda realizavam os reparos. A área próxima do quadro de energia estava isolada para o trabalho. Em nota, a EDP garantiu que "o reparo está sendo realizado" e que "a unidade de atendimento encontra-se aberta e estão sendo prestadas orientações aos clientes".

Unidade da EDP fica sem energia elétrica

Administrador da galeria, Michel Moreira informou que o furto aconteceu durante a madrugada. "Foram furtados todos os cabos que alimentam o padrão de energia. No local, também funciona outra loja e há espaço para uma terceira". Para que o caso seja investigado, ele registrou um boletim de ocorrência virtual.

"Eu administro cerca de 40 imóveis. Esse deve ser o quinto ou sexto furto deste tipo, só no último ano. Todos em imóveis industriais. Internamente, estamos até fazendo a troca de cabos de cobre por alumínio, que tem menos valor comercial", desabafou Michel. "Infelizmente, esse crime tem aumentado muito ", completou.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do 2º Distrito Policial e que outras informações não podem ser passadas para preservar a apuração dos fatos. "A população tem um papel importante e pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181)", reforçou.

SERVIÇO: ATENDIMENTO EDP

Diversos serviços feitos pela concessionária podem ser solicitados pela internet por meio do site oficial ou do aplicativo EDP Online. É o caso da solicitação da via de pagamento, da consulta de débito, do pedido de religação e de informações sobre falta de energia. Há também a Central de Atendimento pelo telefone 0800 721 0707 e o WhatsApp no número (27) 9 9772-2549.

"É importante destacar ainda que, no site, os clientes contam com atendimento por vídeo, que permite o contato visual entre o consumidor e o atendente nas solicitações que antes eram somente realizadas nas agências físicas", afirmou a concessionária.