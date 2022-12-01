Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Colecionador do RJ comanda bate-papo sobre arte em Vitória;  fotos

Publicado em
01 dez 2022 às 02:30
Lara Brotas, Álvaro Piquet e Sandra Matias
Lara Brotas, Álvaro Piquet e Sandra Matias: em encontro de arte, na Matias Brotas Crédito: Cacá Lima

Noite de arte em Vix

Sandra Matias e Lara Brotas receberam para preview da coletiva ‘Séries MBac | Clube do Colecionador’,  que apresenta obras de 16 artistas de diversos lugares do Brasil e até exterior, nesta terça-feira (29), em sua galeria, em Vitória.  A noite contou ainda com um bate-papo comandado pelo advogado e colecionador carioca Álvaro Piquet, que  contou sobre sua história no colecionismo, relação com os artistas e investimento e amor pela arte contemporânea. "A  arte é um exercício constante de observação, de ‘ver, ver, ver’ para assim ir sempre apurando o seu próprio conhecimento e gosto. Cada pessoa tem o seu olhar individual, ou seja, o seu duelo íntimo e particular com a obra", disse o convidado. Confira quem prestigiou a noite na galeria de fotos de Cacá Lima.

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS

Fabiano Ruiz, Leonardo Dantas, Fabiano Pereira, Karina Machado
Fabiano Ruiz, Leonardo Dantas, Fabiano Pereira, Karina Machado: na degustação de rótulos da Henkell-Freixenet, nesta terça-feira (29), no Iate Clube do ES Crédito: Monica Zorzanelli

Almoço com joias

Dorion Soares convida para o almoço de lançamento de suas novas criações, na quinta-feira (07), na Lareira Portuguesa.  

Christmas Lunch

Claudia Scarton vai reunir amigas para celebrar o final de ano com almoço, no dia 8, em seu apê, na Praia do Canto. 

Visita cultural

Na sequência de ações que vem proporcionando momentos de reflexão, debate e boas conversas no âmbito da arquitetura e da decoração, Angelina Côrtes, idealizadora do projeto Juntos na Bazzar, realiza uma visita ao Parque Cultural Casa do Governador, para convidados, no dia 07 de dezembro, às 15h.

Tour décor

Nesta quinta-feira (01º), Gabriela Iamonde, Pâmela Citta, proprietárias da Todeschini e Bianca Zambom, consultora de vendas, realizam um tour guiado pela CasaCor acompanhada pela arquiteta Carol Zamboni

LANÇAMENTO

Larissa Villaschi, João Jantorno, Rita Tristão
Larissa Villaschi, João Jantorno e Rita Tristão: no lançamento da coleção Identidades, da Placas do Brasil, na CasaCor ES 2022 Crédito: Camila Santos

Confraternização das Onças

Eulália e Décio Chieppe são os anfitriões da Confraternização da Confraria das Onças, neste sábado (03), na Ilha do Frade. O menu será assinado pela chef Arlete Nunes. O músico Rodrigo de Paula comanda a pista da festa, que contará com o tradicional amigo X. Estaremos lá!

Parabéns pra você!

Querida de RR, Fabiana Croce vai comemorar idade nova neste sábado (03), em almoço para família, regado a churrasco. 

Nail design

Luis Salvador irá receber as maiores influenciadores do "nail design" neste fim de semana, em Vitória. Entre as confirmadas para o Baile da Vólia está a youtuber Cindy Unhas, que tem mais de um milhão de inscritos em seu canal. Além dela, as influenciadoras Carol Velten, Graziella Brum e Julianna Alves também irão marcar presença no evento.

QUERIDAS DE RR

Larissa e Tati Puppim
No estilo "yellow is new black", Larissa e Tati Puppim em noite de degustação de vinhos em Vix Crédito: Monica Zorzanelli

Veja Também

Stella Miranda é a nova chefe do cerimonial do Governo do ES

Artista do ES cria escultura com gol de Richarlison na Copa 2022

Designer do ES apresenta vestido de Juma em mostra de  arte têxtil

A Gazeta integra o

Saiba mais
Arte Casamento celebridades Cultura Exposição Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança