Colecionador do RJ comanda bate-papo sobre arte em Vitória;  fotos

Sandra Matias e Lara Brotas receberam para preview da coletiva ‘Séries MBac | Clube do Colecionador’, que apresenta obras de 16 artistas de diversos lugares do Brasil e até exterior, nesta terça-feira (29), em sua galeria, em Vitória. A noite contou ainda com um bate-papo comandado pelo advogado e colecionador carioca Álvaro Piquet, que contou sobre sua história no colecionismo, relação com os artistas e investimento e amor pela arte contemporânea. "A arte é um exercício constante de observação, de ‘ver, ver, ver’ para assim ir sempre apurando o seu próprio conhecimento e gosto. Cada pessoa tem o seu olhar individual, ou seja, o seu duelo íntimo e particular com a obra", disse o convidado. Confira quem prestigiou a noite na galeria de fotos de Cacá Lima.