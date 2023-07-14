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Cultura

Moqueca Pop agita Cachoeiro com Prando, Luiza Dutra e muita cultura capixaba

Festival foca na valorização da musicalidade do ES e ainda terá shows de Dan Abranches e Aline Garruth neste sábado (15)

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 09:34

Moqueca Pop terá shows de Aline Garruth, André Prando e Luiza Dutra
Moqueca Pop terá shows de Aline Garruth, André Prando e Luiza Dutra Crédito: Instagram/Carlos Alberto Silva/Divulgação
Um caldeirão da cultura capixaba não poderia receber outro nome. O Moqueca Pop, que acontece neste sábado (15), a partir das 15h, na Praça de Fátima, em Cachoeiro, promete reunir arte, empreendedorismo e muita música com nomes de destaque no cenário local como André Prando, Dan Abanches, Luiza Dutra, Aline Garruth e "Joãoeascoisasnãoessenciais".
Mais de duas mil pessoas são esperadas para o Moqueca Pop. Participam do festival oito artesãs do município, selecionadas através do chamamento Moqueca Boxes, além de 9 jovens bolsistas, que cursaram a formação em produção de eventos do Moqueca Pop, e terão a oportunidade de vivenciar como um evento de música funciona na prática.
Food trucks e beer trucks irão compor a praça de alimentação do Festival, que busca a promoção da gastronomia de rua e a difusão da tradição das cervejarias artesanais capixabas. O público poderá aproveitar diferentes estilos de cervejas e um cardápio de lanches e hambúrgueres criados especialmente para o evento.
Para Julio Cesar Pires, diretor de projetos da produtora do Moqueca Pop, o festival busca o fortalecimento do setor cultural na região de Cachoeiro, além de garantir mais oportunidades de geração de renda e trabalho capacitado. "Toda organização foi cuidadosamente pensada para o Moqueca Pop seja um evento para a comunidade. Todos serão muito bem-vindos”.

Confira abaixo a programação:

  • 15h - abertura dos portões
  • 15h30 - Joãoeascoisasnãoessenciais
  • 17h - Luiza Dutra
  • 18h30 - Aline Garruth
  • 20h - Dan Abranches
  • 21h30 - André Prando

Tira-dúvidas:

  • Quando: sábado (15), a partir das 15h

  • Onde: Praça de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim

  • Como chegar: Qualquer ônibus sentido beira-rio passa na Praça de Fátima, basta sair no ponto depois da ponte de ferro. Se você for de carro, estacione na Beira-Rio e ao redor da Praça.

  • Entrada: É gratuito

  • Atrações: shows de André Prando, Aline Garruth, Luiza Dutra, Dan Abranches e Joãoeascoisasnãoessenciais. O Moqueca Pop também vai contar com exposição das artesãs selecionadas no nosso edital Moqueca Boxes.

  • Bebidas e coolers: Não será permitida a entrada com coolers ou itens parecidos. 

  • Pet friendly: Cães são bem-vindos, lembrando que cachorros de médio e grande porte precisam estar de fucinheira, mesmo se ele for um Golden ou um Labrador super fofo.

  • Acessibilidade 1: o evento conta com área PCD e equipe disponível pra receber cadeirantes na Praça. Basta agendar um horário para ser recebido pela equipe no telefone 28 999731941 (ligação) ou no 27 4042‑2016 (WhatsApp)

  • Acessibilidade 2: Os shows contarão com intérprete de libras.

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