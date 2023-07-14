Moqueca Pop agita Cachoeiro com Prando, Luiza Dutra e muita cultura capixaba

Moqueca Pop terá shows de Aline Garruth, André Prando e Luiza Dutra Crédito: Instagram/Carlos Alberto Silva/Divulgação

Mais de duas mil pessoas são esperadas para o Moqueca Pop. Participam do festival oito artesãs do município, selecionadas através do chamamento Moqueca Boxes, além de 9 jovens bolsistas, que cursaram a formação em produção de eventos do Moqueca Pop, e terão a oportunidade de vivenciar como um evento de música funciona na prática.

Food trucks e beer trucks irão compor a praça de alimentação do Festival, que busca a promoção da gastronomia de rua e a difusão da tradição das cervejarias artesanais capixabas. O público poderá aproveitar diferentes estilos de cervejas e um cardápio de lanches e hambúrgueres criados especialmente para o evento.

Para Julio Cesar Pires, diretor de projetos da produtora do Moqueca Pop, o festival busca o fortalecimento do setor cultural na região de Cachoeiro, além de garantir mais oportunidades de geração de renda e trabalho capacitado. "Toda organização foi cuidadosamente pensada para o Moqueca Pop seja um evento para a comunidade. Todos serão muito bem-vindos”.

Confira abaixo a programação:

15h - abertura dos portões

15h30 - Joãoeascoisasnãoessenciais



17h - Luiza Dutra



18h30 - Aline Garruth



20h - Dan Abranches



21h30 - André Prando



Tira-dúvidas: