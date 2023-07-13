Pabllo Vittar estreia "Noitada Tour" no ES neste sábado (15)

Capa Noitada de Pabllo Vittar Crédito: Gabriel Renné

Muita música boa, bons drinks e amigos especiais por perto. Esta é a definição de uma "noitada" perfeita para Pabllo Vittar. E é isso o que a cantora promete proporcionar ao público do Espírito Santo, neste sábado (15). A partir das 20h, a artista sobe ao palco do Gordinho Sambão, em Vitória, para a primeira apresentação da turnê "Noitada Tour" em solo brasileiro.

Depois de se apresentar na Colômbia, México, Chile, Uruguai e Argentina, em maio deste ano, Pabllo Vittar desembarca em terras capixabas para dar início a uma série de sete shows pelo Brasil. À equipe de HZ, a cantora adiantou o que espera da apresentação e expressou sua empolgação em retornar ao Estado.

Muita energia, animação, e claro muita música boa para uma 'Noitada' inesquecível. É meu primeiro show após alguns shows internacionais. Então, com certeza, vai ser muito especial

O show também faz parte da comemoração de 1 ano da produtora Fervô Entretenimento e será um aquecimento para o Camarote Fervô no Vital, em setembro. Além da diva pop, o evento também contará com a participação dos DJs Luan Pofo e Heey Cat. Jamboo e Saul também estão confirmados para animar a noitada.

Com a expectativa lá em cima, Pabllo Vittar respondeu a algumas perguntas de HZ sobre o que espera do show e como foi desenvolver essa turnê. Confira o bate-papo:

Seja muito bem-vinda ao Espírito Santo, Pabllo! Qual a expectativa para o show do dia 15? As expectativas estão lá em cima, é sempre um enorme prazer estar de volta ao Espírito Santo. Sempre fui muito recebida pelo público Capixaba e todo este carinho será devolvido quando estivermos juntos no show. Vai ser inesquecível. Você volta ao Espírito Santo depois de um tempo longe. Guarda boas lembranças daqui? Qual sua relação com o ES? Sim, é um local que tenho muitas lembranças, com um público que sempre me recebeu de braços abertos. Tive shows com uma energia surreal anteriormente. Então, sem dúvidas, é um local com espaço especial para mim. Muito feliz em estar de volta. No dia 15, você apresenta a turnê "Noitada" para o público capixaba. Como foi pensar no repertório para essa turnê? Foi muito divertido construir esse show! Trazendo toda a vibe de NOITADA mas também sem abandonar os hits antigos e colocar tudo no mesmo show de maneira coesa, sabe? Foi super trabalhoso porém me diverti muito no processo.

Ouvi dizer que você fez um laboratório para desenvolver o álbum "Noitada". Como foi a experiência? Toda construção de um álbum e uma era leva tempo e pesquisa! Para conseguir traduzir tudo musicalmente, sabe? O que queremos falar e qual sensação queremos levar ao público! É bem legal o desenvolvimento de sair do Batidão Tropical, crirar o I AM PABLLO e agora estar nesse momento Noitada! O que você busca passar a quem te acompanha quando você está no palco? Quando estou no palco, quero passar alegria e diversão! É pra todo mundo dançar e se jogar! Agora uma curiosidade, como seria uma "noitada" perfeita para a Pabllo? Muita música boa, bons drinks e amigos especiais por perto.

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