Turnê do Só Pra Contrariar com Alexandre Pires passará por Vitória; veja data

Anunciada há quase um mês, a turnê de reencontro do Só Pra Contrariar com Alexandre Pires segue ganhando corpo. Após divulgar datas em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o Espírito Santo entra na rota dos pagodeiros com o show marcado para o dia 29 de maio de 2024, com a Praça do Papa, na Enseada do Suá, sendo o possível local da apresentação.
Os ingressos já estão à venda na internet com valores que vão de R$ 70 (pista/meia) a R$ 3 mil (mesa diamante/para 4 pessoas). Até o momento, a apresentação em Vitória não contará com o pacote "Que Se Chama Amor", que inclui VIP pass para acompanhar a passagem de som com duas músicas exclusivas, kit especial e foto com os artistas.
No que depender do público até o momento, a turnê será sucesso. A apresentação em São Paulo, no dia 6 de abril de 2024, já está com as entradas esgotadas. No Rio de Janeiro, aconteceu o mesmo e o grupo abriu uma data extra. Assim, o SPC e Alexandre Pires cantam na Arena Jeunesse nos dias 19 (data extra) e 20 de abril (esgotado).
"Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também", disse.
SERVIÇO:
- SPC Acústico 2 - O Último Encontro
- Quando: 29 de maio de 2024, a partir das 19h
- Onde: Praça do Papa – Vitória /ES
- Ingressos:
- Mesa diamante - R$ 3.000,00
- Mesa ouro – R$ 1.800,00
- Mesa Prata: - R$ 1.500,00
- Mesa bronze- R$ 1.200,00
- Open bar: R$ 265,00 – não existe meia
- Pista – R$ 70,00 (meia)
- Ponto de venda: no site Bilheteria Digital