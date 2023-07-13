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Pre-pa-ra

Turnê do Só Pra Contrariar com Alexandre Pires passará por Vitória; veja data

"SPC Acústico 2 - O Último Encontro" passará por São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 11:18

Alexandre Pires e a banda Só Pra Contrariar
Alexandre Pires e a banda Só Pra Contrariar Crédito: Divulgação
Anunciada há quase um mês, a turnê de reencontro do Só Pra Contrariar com Alexandre Pires segue ganhando corpo. Após divulgar datas em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o Espírito Santo entra na rota dos pagodeiros com o show marcado para o dia 29 de maio de 2024, com a Praça do Papa, na Enseada do Suá, sendo o possível local da apresentação.
Os ingressos já estão à venda na internet com valores que vão de R$ 70 (pista/meia) a R$ 3 mil (mesa diamante/para 4 pessoas). Até o momento, a apresentação em Vitória não contará com o pacote "Que Se Chama Amor", que inclui VIP pass para acompanhar a passagem de som com duas músicas exclusivas, kit especial e foto com os artistas. 
No que depender do público até o momento, a turnê será sucesso. A apresentação em São Paulo, no dia 6 de abril de 2024, já está com as entradas esgotadas. No Rio de Janeiro, aconteceu o mesmo e o grupo abriu uma data extra. Assim, o SPC e Alexandre Pires cantam na Arena Jeunesse nos dias 19 (data extra) e 20 de abril (esgotado).
"Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também", disse.

SERVIÇO:

  • SPC Acústico 2 - O Último Encontro
  • Quando: 29 de maio de 2024, a partir das 19h
  • Onde: Praça do Papa – Vitória /ES
  • Ingressos: 
  • Mesa diamante - R$ 3.000,00
  • Mesa ouro – R$ 1.800,00
  • Mesa Prata: - R$ 1.500,00
  • Mesa bronze- R$ 1.200,00
  • Open bar: R$ 265,00 – não existe meia
  • Pista – R$ 70,00 (meia)
  • Ponto de venda: no site Bilheteria Digital

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