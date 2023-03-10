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Muita MPB

Moqueca Pop reúne nova safra da música capixaba em Cachoeiro de Itapemirim

Luiza Dutra e André Pandro estão entre as atrações do festival que promete reunir música, gastronomia e responsabilidade social, em julho, no Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Março de 2023 às 08:00

Moqueca Pop
Moqueca Pop Crédito: Divulgação
Muita MPB promete embalar o inverno no Sul do Espírito Santo, durante a primeira edição do Moqueca Pop. No dia 15 de Julho, Cachoeiro de Itapemirim receberá os artistas Aline Garruth, Luiza Dutra, Dan Abranches, André Prando e "Joãoeascoisasnãoessenciais", no evento que visa valorizar a musicalidade capixaba.
Para Julio Cesar Pires, diretor de projetos da produtora do Moqueca Pop, o festival busca o fortalecimento do setor cultural na região de Cachoeiro, além de garantir mais oportunidades de geração de renda e trabalho capacitado.
"A realização do Moqueca é o resultado do envolvimento do setor público e privado, atuando juntos no desenvolvimento local através da cultura. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim também é uma parceira do projeto, desde a concepção", diz.
Como iniciativas para o desenvolvimento local, o Moqueca Pop contará com dois chamamentos: um com foco na formação e inserção de jovens em área de risco social na produção cultural e outro com foco no empreendedorismo feminino, ofertando estrutura dentro do evento para que mulheres empreendedoras possam vender seus produtos.
Além disso, o festival promoverá o credenciamento de foodtrucks capixabas. Os editais dos chamamentos devem ser publicados em maio e as inscrições poderão ser feitas no site do projeto.

SERVIÇO

  • MOQUECA POP
  • QUANDO: 15 de julho (sábado)
  • ONDE: Praça de Fátima, na Av. Beira-Rio, nº 1 , em Guandú, Cachoeiro de Itapemirim
  • ENTRADA: Gratuita
  • ATRAÇÕES: Aline Garruth, André Prando, Dan Abranches, Luiza Dutra e Joaoeascoisasnaoessenciais

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