Moqueca Pop reúne nova safra da música capixaba em Cachoeiro de Itapemirim

Moqueca Pop Crédito: Divulgação

Muita MPB promete embalar o inverno no Sul do Espírito Santo, durante a primeira edição do Moqueca Pop. No dia 15 de Julho, Cachoeiro de Itapemirim receberá os artistas Aline Garruth, Luiza Dutra, Dan Abranches, André Prando e "Joãoeascoisasnãoessenciais", no evento que visa valorizar a musicalidade capixaba.

Para Julio Cesar Pires, diretor de projetos da produtora do Moqueca Pop, o festival busca o fortalecimento do setor cultural na região de Cachoeiro, além de garantir mais oportunidades de geração de renda e trabalho capacitado.

"A realização do Moqueca é o resultado do envolvimento do setor público e privado, atuando juntos no desenvolvimento local através da cultura. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim também é uma parceira do projeto, desde a concepção", diz.

Como iniciativas para o desenvolvimento local, o Moqueca Pop contará com dois chamamentos: um com foco na formação e inserção de jovens em área de risco social na produção cultural e outro com foco no empreendedorismo feminino, ofertando estrutura dentro do evento para que mulheres empreendedoras possam vender seus produtos.

Além disso, o festival promoverá o credenciamento de foodtrucks capixabas. Os editais dos chamamentos devem ser publicados em maio e as inscrições poderão ser feitas no site do projeto.

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