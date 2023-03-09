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Prova de fé

Padre Marcelo Rossi se emociona em entrevista ao vivo com repórter que perdeu a mãe

Momento ocorreu durante sessão de autógrafos dos últimos lançamentos do religioso, no shopping Praia da Costa, em Vila Velha
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 09 de Março de 2023 às 13:16

Padre Marcelo Rossi se emociona em entrevista ao vivo com repórter que perdeu a mãe
Padre Marcelo Rossi se emociona em entrevista ao vivo com repórter que perdeu a mãe Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Padre Marcelo Rossi esteve em Vila Velha nesta quarta-feira (8) para uma sessão de autógrafo dos seus dois últimos lançamentos, os livros "Batismo de Fogo" e "Menos é Mais". Além das mensagens que compartilhava com quem esteve presente, um outro momento de fé emocionou o religioso e quem acompanhava o evento.
Em entrevista ao vivo ao telejornal ES1, da TV Gazeta, padre Marcelo Rossi entregou ao repórter João Brito um exemplar do seu livro "Menos é Mais" autografado e sugeriu que ele entregasse à mãe. O que ele não sabia é que a mãe do repórter, Nize Maria, faleceu há um pouco mais de seis anos, o que emocionou o jornalista, o religioso e os telespectadores.
Na página autografada, a mensagem dizia: "Muitas vezes somos expostos a sentimentos desconhecidos e ficamos sem compreender o momento pelo qual passamos. Saiba que tudo nos é revelado na força do Espírito Santo. É só confiar no Senhor".
No começo da entrevista, Marcelo Rossi contou que a ideia do livro "Menos É Mais" foi de seu pai, falecido há cinco meses por conta de um câncer. A obra reúne "pílulas" de mensagens motivadoras e pensamentos de sabedoria de vida. Ao assiná-la nestas sessões, o religioso conta que estaria fazendo uma homenagem ao falecido seu Antônio.
Ele explicou que ao invés de assinar a primeira página do livro, pedia que os presentes escolhessem uma página de oração. Em seguida, assinou um dos exemplares e disse que era para João entregar à mãe.
"Eu estou pegando o livro e pedindo as pessoas para escolherem a página de oração, que assim que meu pai me ensinou. E ao invés de colocar a dedicatória na primeira página. Esse aqui vai ser seu tá? Na verdade, não é seu, não. Você me permite? É pra sua mamãe. Depois você dê pra ela. Você quer ler agora? Não sei se dá tempo", disse o padre.
Emocionado, o repórter João Brito contou ao padre que havia perdido a mãe — que era fã do religioso — há alguns anos, o que emocionou também o padre.
"Padre, o senhor não sabe a honra que estou tendo agora. Infelizmente, eu perdi minha mãe há alguns anos, mas esse recado aqui, você o autografou, você falou aqui a página e eu vou ler com muita calma, com muita observação e sempre lembrando dela. Ela era uma grande fã do senhor, sempre o acompanhava. Eu não tenho nem palavras. Além da página estar marcada, meu coração está marcado", disse João, que, em seguida, leu a mensagem aos telespectadores.
Chorando, o padre encerrou a entrevista com um abraço em João, lembrando do pai. "Você entendeu, né? Seu Antônio Rossi, que saudade. Mulheres, amem. Meu pai me ensinou uma coisa, três palavras: 'eu te amo'. Isso não tem preço", finalizou.

REPERCUSSÃO

Nas redes sociais, o repórter compartilhou o significado do momento. "Tive a certeza, também, que não estávamos sozinhos ali. Estávamos na companhia de quem está em outro plano mas ainda com a guarda, o zelo e o amor voltados para nós", escreveu.
Padre Marcelo Rossi também compartilhou o momento em suas redes. Nos comentários, fiéis compartilharam da emoção.
"Padre, tive o prazer de estar presente ontem e foi muito emocionante. Ter a sua presença nos traz nos ajuda a fortalecer na fé. A sua bença Padre. ??", escreveu uma seguidora que esteve presente no momento.

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