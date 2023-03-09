Padre Marcelo Rossi se emociona em entrevista ao vivo com repórter que perdeu a mãe Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Padre Marcelo Rossi esteve em Vila Velha nesta quarta-feira (8) para uma sessão de autógrafo dos seus dois últimos lançamentos, os livros "Batismo de Fogo" e "Menos é Mais". Além das mensagens que compartilhava com quem esteve presente, um outro momento de fé emocionou o religioso e quem acompanhava o evento.

Em entrevista ao vivo ao telejornal ES1, da TV Gazeta, padre Marcelo Rossi entregou ao repórter João Brito um exemplar do seu livro "Menos é Mais" autografado e sugeriu que ele entregasse à mãe. O que ele não sabia é que a mãe do repórter, Nize Maria, faleceu há um pouco mais de seis anos, o que emocionou o jornalista, o religioso e os telespectadores.

Na página autografada, a mensagem dizia: "Muitas vezes somos expostos a sentimentos desconhecidos e ficamos sem compreender o momento pelo qual passamos. Saiba que tudo nos é revelado na força do Espírito Santo. É só confiar no Senhor".

No começo da entrevista, Marcelo Rossi contou que a ideia do livro "Menos É Mais" foi de seu pai, falecido há cinco meses por conta de um câncer. A obra reúne "pílulas" de mensagens motivadoras e pensamentos de sabedoria de vida. Ao assiná-la nestas sessões, o religioso conta que estaria fazendo uma homenagem ao falecido seu Antônio.

Ele explicou que ao invés de assinar a primeira página do livro, pedia que os presentes escolhessem uma página de oração. Em seguida, assinou um dos exemplares e disse que era para João entregar à mãe.

"Eu estou pegando o livro e pedindo as pessoas para escolherem a página de oração, que assim que meu pai me ensinou. E ao invés de colocar a dedicatória na primeira página. Esse aqui vai ser seu tá? Na verdade, não é seu, não. Você me permite? É pra sua mamãe. Depois você dê pra ela. Você quer ler agora? Não sei se dá tempo", disse o padre.

Emocionado, o repórter João Brito contou ao padre que havia perdido a mãe — que era fã do religioso — há alguns anos, o que emocionou também o padre.

"Padre, o senhor não sabe a honra que estou tendo agora. Infelizmente, eu perdi minha mãe há alguns anos, mas esse recado aqui, você o autografou, você falou aqui a página e eu vou ler com muita calma, com muita observação e sempre lembrando dela. Ela era uma grande fã do senhor, sempre o acompanhava. Eu não tenho nem palavras. Além da página estar marcada, meu coração está marcado", disse João, que, em seguida, leu a mensagem aos telespectadores.

Chorando, o padre encerrou a entrevista com um abraço em João, lembrando do pai. "Você entendeu, né? Seu Antônio Rossi, que saudade. Mulheres, amem. Meu pai me ensinou uma coisa, três palavras: 'eu te amo'. Isso não tem preço", finalizou.

REPERCUSSÃO

Nas redes sociais, o repórter compartilhou o significado do momento. "Tive a certeza, também, que não estávamos sozinhos ali. Estávamos na companhia de quem está em outro plano mas ainda com a guarda, o zelo e o amor voltados para nós", escreveu.

Padre Marcelo Rossi também compartilhou o momento em suas redes. Nos comentários, fiéis compartilharam da emoção.