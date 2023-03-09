Anitta é confirmada no elenco da 7ª temporada de 'Elite'

Anitta é confirmadAnitta é confirmada no elenco da 7ª temporada de 'Elite' da Netflixa no elenco da 7ª temporada de 'Elite' da Netflix Crédito: Twitter/@NetflixBrasil

A Netflix anunciou, na manhã desta quinta-feira, 9, que Anitta irá integrar ao elenco da 7ª temporada de Elite. Os novos episódios da série ainda não têm previsão de estreia. Essa será a estreia da brasileira em uma produção internacional. No entanto, a plataforma de streaming ainda não deu detalhes sobre a personagem de Anitta.

A série, que já conta com o brasileiro André Lamoglia no elenco atual, tem também Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi. A nova temporada terá o retorno de Omar Ayuso.

GIRL FROM RIO... Agora em Las Encinas. 🔥

Isso mesmo, a @Anitta entrou para o elenco da 7ª temporada de Elite. pic.twitter.com/DXQVg8YXLV — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 9, 2023

No Grammy 2023, Anitta já havia revelado que estava com um projeto como atriz em andamento. Em entrevista a revista Variety, ela comentou: "já assinei para fazer uma série, e estou gravando agora. Não posso revelar muito sobre isso, mas também tenho outra coisa alinhada para filmar antes do fim do ano", disse. Nas redes sociais, a cantora compartilhou algumas fotos dos bastidores das filmagens.