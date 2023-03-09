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Netflix

Anitta é confirmada no elenco da 7ª temporada de 'Elite'

Anúncio foi compartilhado pela Netflix nesta quinta-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Março de 2023 às 12:22

Anitta é confirmada no elenco da 7ª temporada de 'Elite' da Netflix
Anitta é confirmadAnitta é confirmada no elenco da 7ª temporada de 'Elite' da Netflixa no elenco da 7ª temporada de 'Elite' da Netflix Crédito: Twitter/@NetflixBrasil
A Netflix anunciou, na manhã desta quinta-feira, 9, que Anitta irá integrar ao elenco da 7ª temporada de Elite. Os novos episódios da série ainda não têm previsão de estreia. Essa será a estreia da brasileira em uma produção internacional. No entanto, a plataforma de streaming ainda não deu detalhes sobre a personagem de Anitta.
A série, que já conta com o brasileiro André Lamoglia no elenco atual, tem também Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi. A nova temporada terá o retorno de Omar Ayuso.
No Grammy 2023, Anitta já havia revelado que estava com um projeto como atriz em andamento. Em entrevista a revista Variety, ela comentou: "já assinei para fazer uma série, e estou gravando agora. Não posso revelar muito sobre isso, mas também tenho outra coisa alinhada para filmar antes do fim do ano", disse. Nas redes sociais, a cantora compartilhou algumas fotos dos bastidores das filmagens.
Além de registros com Carmen Arrufat, ela publicou uma imagem com o produtor executivo Rubén Goldfarb e agradeceu a oportunidade: "obrigada por cuidar de mim com tanto cuidado, carinho e respeito". Outro registro com a equipe também foi postado pela artista com a seguinte legenda: "esse time me fez lembrar que tenho valor. Tem sido uma escola. Obrigada para sempre".

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