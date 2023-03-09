Lima Duarte se pronuncia após acidente: "torcendo pela recuperação da motociclista"

Nesta quarta-feira (8), o ator Lima Duarte se pronunciou sobre o acidente em que atropelou uma motociclista, no dia 1º de março . Em meio às afirmações da vítima, que disse à colunista Fábia Oliveira, do EM OFF, que não estaria recebendo assistência do ator, Lima Duarte postou uma nota de esclarecimento em suas redes sociais.
Na publicação, o ator confirmou o envolvimento no acidente e escreveu que prestou os socorros necessários. Ele afirmou que está acompanhando a evolução do tratamento da vítima no hospital através de uma representante da família e pontuou que está com a habilitação em dia.
Na sexta-feira (3), Lima Duarte já havia enviado uma nota ao portal Splash, da UOL, lamentando o ocorrido e afirmando que a prioridade era que a vítima recebesse a assistência necessária. Confira a nova nota de esclarecimento publicada por Lima Duarte, nesta quarta (8), na íntegra:
“Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que, conforme está sendo noticiado, de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade, onde prestei, imediatamente, todos os socorros necessários. Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução de seu tratamento no hospital, através de um representante da família. Gostaria de esclarecer que minha habilitação está válida, e todos meus exames obrigatórios por lei, em dia. Por fim, reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os faros relacionados ao acidente"