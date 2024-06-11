Com formação original, Casaca celebra 25 anos com show neste sábado (15)

A banda Casaca está proporcionando uma surpresa especial para os fãs da música capixaba. Reunindo sua formação histórica, o grupo se apresenta após 20 anos desde o último encontro em estúdio, quando gravaram o álbum "Na Estrada" em 2004. Este evento acontece na despedida do Ilha Shows, em Vitória, neste sábado (15), a partir das 20h.
Os membros dessa formação inicial gravaram três álbuns juntos: "Na Casaca, No Tambor E Na Guitarra" (2000); o álbum homônimo "Casaca" (2002), produzido pelo lendário guitarrista Paulo Rafael, ícone da música que ajudou a moldar o som de Alceu Valença; e "Na Estrada".
“Um dos nossos shows mais marcantes foi no Ilha Shows, onde gravamos o DVD Casaca Ao Vivo. Retornar com nossa formação original neste mesmo local é muito gratificante, pois é um lugar que fez parte da nossa história”
Em 10 de janeiro de 2004, um marco na história capixaba, o Casaca "tocou" em Marte. A sonda Spirit, em missão no planeta, foi acordada pela canção "Da Da Da", de Renato Casanova, após seu primeiro dia no planeta vermelho.
O primeiro álbum, cujo título batiza este show histórico, vendeu mais de 55 mil cópias e apresentou o Casaca ao Brasil. A formação fez shows marcantes no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e outros estados, além de ter participado de importantes programas de televisão, como o Altas Horas, de Serginho Groisman.
A ideia para o show veio de uma fã, a empresária Anastácia Nascimento, que sonhou com essa apresentação e contactou cada integrante individualmente. Ela conseguiu convencer todos a embarcar na jornada nostálgica. Participam da apresentação e do grupo daquela época: Renato Casanova (voz), Flavinho (tambor de repique), Jura Fernandes (guitarra), Márcio Xavier (baixo e voz), Piriquito (caixa e casaca), Vinícius Gáudio (tambor de repique e casaca), Jean (tambor de condução), Thiago Grilo (caixa e tambor de repique) e Augusto Galvêas (teclado).
O vocalista Renato Casanova contou que alguns integrantes seguiram por outros caminhos e saíram da área musical. “Eu e mais algumas pessoas estamos trabalhando em outras áreas, então voltar a tocar foi uma experiência muito boa. Reunir a galera e fazer um som é muito gostoso. Minha expectativa para esse show é a melhor possível. Vamos reencontrar fãs das antigas, vai ser incrível”, completou.
CONHEÇA A HISTÓRIA DO GRUPO
O Casaca surgiu em 1999, da ideia do artista plástico Cleber Galvêas de misturar música pop com o congo, ritmo tradicional do Espírito Santo. O primeiro disco, "No Tambor, na Casaca e na Guitarra", lançado em 2000, foi um sucesso imediato.
Os tambores, em um momento em que a banda ainda não contava com bateria, pulsavam intensamente, e o grupo emplacou hits como Anjo Samile, Da Da Da, Sabrina, Sereia, Ondas do Barrão, Garças de Jacarenema, Leva um Picolé, Barra, Camarada. Praticamente um álbum inteiro de sucessos, com todas essas músicas tocando nas rádios. "Sereia" chegou a ser a mais tocada da Litoral, superando uma canção de Ivete Sangalo.
O som do Casaca era ouvido por todo o Espírito Santo. Embora oficialmente o álbum "No Tambor, na Casaca e Na Guitarra" tenha vendido 55 mil cópias, estima-se que esse número ultrapasse 100 mil.
Com a repercussão, a banda assinou contrato com a Sony Music e lançou seu segundo disco, "Casaca", em 2002. A produção foi de Paulo Rafael, guitarrista pernambucano que, entre outros feitos, ajudou a moldar o som de Alceu Valença.
No auge, a banda realizou shows memoráveis por todo o país, especialmente no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na Bahia. Destacam-se apresentações em Vitória, Belo Horizonte, Viçosa (MG), Ouro Preto (MG), Rio de Janeiro, Porto Seguro e outras.
SERVIÇO
- SHOW BANDA CASACA NO ILHA SHOWS
- Quando: sábado, 15 de junho
- Horário: 20h
- Local: Ilha Shows, Vitória
- Ingressos: pelo site zig.tickets