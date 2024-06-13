Otávio Augusto traz peça “A Tropa” para Vitória e celebra 60 anos de carreira

‘A Tropa’ marca as comemorações pelos 60 anos de carreira de Otávio Augusto . Em cartaz desde 2016, o espetáculo faz uma leitura perspicaz, sensível, ácida e bem humorada da sociedade brasileira. A peça apresenta a história de um ex-militar viúvo e autoritário que, no leito de hospital, ao receber a visita de seus quatros filhos, vê as relações veladas da família serem descortinadas. E o que seria apenas um encontro familiar se revela um acerto de contas, permeado de humor e revelações.

O elenco também conta com Humberto (Alexandre Menezes), que é um dentista militar aposentado que mora com o pai. João Batista (Daniel Marano), o caçula, é usuário de drogas. Artur (Alexandre Galindo) é um empresário casado, pai de duas filhas, que trabalha numa empreiteira que está sob investigação por corrupção. Por fim, Ernesto (André Rosa) é um jornalista que acaba de pedir demissão de um jornal e está em crise com a profissão. Na peça, os cinco vivenciam enfermidades ideológicas, sociais, afetivas e familiares. E seus embates e descobertas servem para discutir diferenças e tolerância – um tema cada vez mais atual.