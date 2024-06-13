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  • Otávio Augusto traz peça “A Tropa” para Vitória e celebra 60 anos de carreira
Apresentação

Otávio Augusto traz peça “A Tropa” para Vitória e celebra 60 anos de carreira

A peça já foi assistida por mais de 20 mil pessoas e promete trazer o humor ácido para o palco do Teatro da Ufes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 15:33

A premiada peça “A Tropa” é protagonizada por Otávio Augusto
A premiada peça “A Tropa” é protagonizada por Otávio Augusto Crédito: Divulgação
Neste final de semana, o Teatro Universitário da Ufes recebe em seu palco a peça “A Tropa”, nos dias 15 e 16 de junho. Assistida por mais de 20 mil pessoas, a obra é dirigida por César Augusto, com Otávio Augusto no papel principal. O ator interpreta um pai que, no leito do hospital, é confrontado por vários embates diante de filhos tão diferentes. O elenco também conta com os atores Alexandre Menezes, Daniel Marano, Alexandre Galindo e André Rosa. Com exibição às 20 horas no sábado, e às 17 horas no domingo (com intérprete de libras).
‘A Tropa’ marca as comemorações pelos 60 anos de carreira de Otávio Augusto. Em cartaz desde 2016, o espetáculo faz uma leitura perspicaz, sensível, ácida e bem humorada da sociedade brasileira. A peça apresenta a história de um ex-militar viúvo e autoritário que, no leito de hospital, ao receber a visita de seus quatros filhos, vê as relações veladas da família serem descortinadas. E o que seria apenas um encontro familiar se revela um acerto de contas, permeado de humor e revelações.
A premiada peça “A Tropa” é protagonizada por Otávio Augusto
A premiada peça “A Tropa” é protagonizada por Otávio Augusto Crédito: Divulgação
O elenco também conta com Humberto (Alexandre Menezes), que é um dentista militar aposentado que mora com o pai. João Batista (Daniel Marano), o caçula, é usuário de drogas. Artur (Alexandre Galindo) é um empresário casado, pai de duas filhas, que trabalha numa empreiteira que está sob investigação por corrupção. Por fim, Ernesto (André Rosa) é um jornalista que acaba de pedir demissão de um jornal e está em crise com a profissão. Na peça, os cinco vivenciam enfermidades ideológicas, sociais, afetivas e familiares. E seus embates e descobertas servem para discutir diferenças e tolerância – um tema cada vez mais atual.
“A TROPA”, com Otávio Augusto e elenco
  • Data: 15 e 16 de junho 
  • Local: Teatro Universitário - Ufes, na Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
  • Hora: 20h no sábado e 17h no domingo (com intérprete de libras)
  • Classificação: 16 anos
  • Duração: 80 minutos
  • Ingressos: Sympla

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