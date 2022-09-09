Dia do Cachorro-Quente: confira 3 receitas criativas para a data

Coloque a cebola picada na panela com azeite, em fogo baixo, e refogue até dourar.

Em seguida, coloque o alho, o pimentão e o tomate. Mexa até que o pimentão fique macio e então acrescente as salsichas, o molho de tomate e a água,

Mexa bem e deixe ferver por três minutos. Desligue o fogo.

Preaqueça o forno a 200º C.

Em seguida, amasse as batatas, acrescente a maionese e o queijo muçarela ralado. Misture os ingredientes e reserve.



Montagem: unte quatro cumbucas de cerâmica e acrescente os pães cortados no fundo de cada uma delas.

Por cima dos pães, coloque uma camada grande do molho com as salsichas.

Logo após, acrescente uma camada de purê e polvilhe com queijo muçarela.