Dia do Cachorro-Quente: confira 3 receitas criativas para a data

Em 9 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Cachorro-Quente, pois acredita-se que o sanduíche foi criado nessa data, em 1884, na cidade de Nova York, EUA.
O hot-dog é um dos pratos mais versáteis já inventados, e apresenta inúmeras variações ao redor do mundo.
Para celebrá-lo, sugerimos três receitas que fogem ao tradicional mas são igualmente saborosas: cachorro-quente cremoso gratinado, hot-dog de pote e uma versão descontruída, com espetos de enroladinho de salsicha. Confira!
CACHORRO-QUENTE CREMOSO GRATINADO
INGREDIENTES (4 porções):
- 4 pães para cachorro-quente
- 4 salsichas para cachorro-quente
- 150g de cream cheese
- 20g de parmesão ralado
- 50g colheres (sopa) de queijo muçarela
- 1 dente de alho picado
- 120g de batata palha fina
- Fonte: Perdigão
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, ferva água suficiente para cobrir as salsichas.
- Em seguida, desligue o fogo, coloque as salsichas e deixe a panela tampada por oito minutos.
- Para o creme de queijo: em um processador, bata o cream cheese com o alho, a cebolinha picada e 2/3 do queijo parmesão. Misture até que fique homogêneo.
- Passe o creme de queijo nas laterais do pão e coloque a salsicha já cozida.
- Por cima da salsicha, passe uma camada generosa do creme de queijo e finalize com o queijo parmesão ralado.
- Leve ao forno para os queijos derreterem e gratinarem (ou utilize um maçarico para finalizar com queijo parmesão em cima).
- Cubra com batata palha e sirva em seguida.
CACHORRO-QUENTE DE POTE
INGREDIENTES (4 porções):
- 16 ml de azeite
- ½ cebola picada
- ¼ de um pimentão picado
- 2 dentes de alho picado
- 1 colher (sopa) de cheiro verde picado
- 1 tomate sem sementes picado
- Sal a gosto
- 6 salsichas cortadas em rodelas
- ¼ de copo de água
- ½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado
- 3 batatas grandes
- 1 colher (sopa) de maionese
- Queijo muçarela para polvilhar
- 8 fatias de pães sem casca cortados em pedaços quadrados
- 340g de molho de tomate para cachorro-quente
- Folhas de manjericão para decorar (opcional)
- Fonte: Ekma.
MODO DE PREPARO:
- Coloque a cebola picada na panela com azeite, em fogo baixo, e refogue até dourar.
- Em seguida, coloque o alho, o pimentão e o tomate. Mexa até que o pimentão fique macio e então acrescente as salsichas, o molho de tomate e a água,
- Mexa bem e deixe ferver por três minutos. Desligue o fogo.
- Preaqueça o forno a 200º C.
- Em seguida, amasse as batatas, acrescente a maionese e o queijo muçarela ralado. Misture os ingredientes e reserve.
- Montagem: unte quatro cumbucas de cerâmica e acrescente os pães cortados no fundo de cada uma delas.
- Por cima dos pães, coloque uma camada grande do molho com as salsichas.
- Logo após, acrescente uma camada de purê e polvilhe com queijo muçarela.
- Leve ao forno até que a cobertura do queijo derreta e fique dourada. Se quiser, acrescente folhas de manjericão para decorar.
CACHORRO-QUENTE GOURMET DESCONSTRUÍDO
INGREDIENTES (7 porções):
- 7 salsichas
- 7 palitos de churrasco
- 1 ovo
- 400ml de leite
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (café) de tempero baiano (mistura de cominho, pimenta-do-reino, coentro, cúrcuma, pimenta-calabresa, sal e orégano)
- 1 colher (café) de açafrão
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva ou óleo de soja
- 6 colheres (sopa) de farinha de trigo (ou até dar o ponto)
- 500g de batata descascada, cozida e amassada
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 100ml de leite
- 1 colher (café) de alho picado
- Pão para cachorro-quente, batata palha e condimentos a gosto
- Fonte: Água Doce Sabores do Brasil
MODO DE PREPARO:
- Salsichas: espete cada salsicha em um palito de churrasco e reserve, com cuidado para não ultrapassar para as laterais do embutido.
- Em uma vasilha, misture bem os ovos, o leite, o tempero baiano, o sal, o açafrão e azeite ou óleo.
- Em seguida, acrescente a farinha até que a massa fique firme e viscosa e passe o espeto de salsicha nessa massa, cobrindo toda a salsicha.
- Em seguida, leve as salsichas para fritar em óleo quente. Reserve.
- Purê: em uma panela aquecida, refogue a manteiga e o alho até dourar.
- Em seguida, acrescente a batata amassada e refogue brevemente. Adicione o leite e deixe cozinhar até ficar cremoso. Reserve.
- Montagem: em uma travessa, coloque os espetos de salsichas fritos e decore com catchup, maionese e mostarda.
- Acompanhe com o purê de batata cremoso, batata palha e pão para cachorro-quente.