Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No capricho!

Dia do Cachorro-Quente: confira 3 receitas criativas para a data

Comemore o 9 de setembro preparando um hot dog cremoso gratinado, de pote ou na versão gourmet, com enroladinhos de salsicha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 11:30

Em 9 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Cachorro-Quente, pois acredita-se que o sanduíche foi criado nessa data, em 1884, na cidade de Nova York, EUA. 
O hot-dog é um dos pratos mais versáteis já inventados, e apresenta inúmeras variações ao redor do mundo.
Para celebrá-lo, sugerimos três receitas que fogem ao tradicional mas são igualmente saborosas: cachorro-quente cremoso gratinado, hot-dog de pote e uma versão descontruída, com espetos de enroladinho de salsicha. Confira!

CACHORRO-QUENTE CREMOSO GRATINADO

INGREDIENTES (4 porções): 
  • 4 pães para cachorro-quente
  • 4 salsichas para cachorro-quente
  • 150g de cream cheese
  • 20g de parmesão ralado
  • 50g colheres (sopa) de queijo muçarela
  • 1 dente de alho picado
  • 120g de batata palha fina
  • Fonte: Perdigão
Cachorro-quente cremoso gratinado
Crédito:
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, ferva água suficiente para cobrir as salsichas.
  2. Em seguida, desligue o fogo, coloque as salsichas e deixe a panela tampada por oito minutos.
  3. Para o creme de queijo: em um processador, bata o cream cheese com o alho, a cebolinha picada e 2/3 do queijo parmesão. Misture até que fique homogêneo.
  4. Passe o creme de queijo nas laterais do pão e coloque a salsicha já cozida.
  5. Por cima da salsicha, passe uma camada generosa do creme de queijo e finalize com o queijo parmesão ralado.
  6. Leve ao forno para os queijos derreterem e gratinarem (ou utilize um maçarico para finalizar com queijo parmesão em cima).
  7. Cubra com batata palha e sirva em seguida.

CACHORRO-QUENTE DE POTE

INGREDIENTES (4 porções):
  • 16 ml de azeite
  • ½ cebola picada
  • ¼ de um pimentão picado
  • 2 dentes de alho picado
  • 1 colher (sopa) de cheiro verde picado
  • 1 tomate sem sementes picado
  • Sal a gosto
  • 6 salsichas cortadas em rodelas
  • ¼ de copo de água
  • ½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado
  • 3 batatas grandes
  • 1 colher (sopa) de maionese 
  • Queijo muçarela para polvilhar
  • 8 fatias de pães sem casca cortados em pedaços quadrados
  • 340g de molho de tomate para cachorro-quente
  • Folhas de manjericão para decorar (opcional)
  • Fonte: Ekma.
Cachorro-quente de pote
Crédito:
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque a cebola picada na panela com azeite, em fogo baixo, e refogue até dourar. 
  2. Em seguida, coloque o alho, o pimentão e o tomate. Mexa até que o pimentão fique macio e então acrescente as salsichas, o molho de tomate e a água, 
  3. Mexa bem e deixe ferver por três minutos. Desligue o fogo.
  4. Preaqueça o forno a 200º C. 
  5. Em seguida, amasse as batatas, acrescente a maionese e o queijo muçarela ralado. Misture os ingredientes e reserve.
  6. Montagem: unte quatro cumbucas de cerâmica e acrescente os pães cortados no fundo de cada uma delas. 
  7. Por cima dos pães, coloque uma camada grande do molho com as salsichas. 
  8. Logo após, acrescente uma camada de purê e polvilhe com queijo muçarela. 
  9. Leve ao forno até que a cobertura do queijo derreta e fique dourada. Se quiser, acrescente folhas de manjericão para decorar. 

CACHORRO-QUENTE GOURMET DESCONSTRUÍDO

INGREDIENTES (7 porções): 
  • 7 salsichas
  • 7 palitos de churrasco
  • 1 ovo
  • 400ml de leite
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (café) de tempero baiano (mistura de cominho, pimenta-do-reino, coentro, cúrcuma, pimenta-calabresa, sal e orégano)
  • 1 colher (café) de açafrão
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva ou óleo de soja
  • 6 colheres (sopa) de farinha de trigo (ou até dar o ponto)
  • 500g de batata descascada, cozida e amassada
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 100ml de leite
  • 1 colher (café) de alho picado
  • Pão para cachorro-quente, batata palha e condimentos a gosto
  • Fonte: Água Doce Sabores do Brasil
Cachorro-quente gourmet desconstruído
Crédito:
MODO DE PREPARO:
  1. Salsichas: espete cada salsicha em um palito de churrasco e reserve, com cuidado para não ultrapassar para as laterais do embutido. 
  2. Em uma vasilha, misture bem os ovos, o leite, o tempero baiano, o sal, o açafrão e azeite ou óleo. 
  3. Em seguida, acrescente a farinha até que a massa fique firme e viscosa e passe o espeto de salsicha nessa massa, cobrindo toda a salsicha. 
  4. Em seguida, leve as salsichas para fritar em óleo quente. Reserve.
  5. Purê: em uma panela aquecida, refogue a manteiga e o alho até dourar. 
  6. Em seguida, acrescente a batata amassada e refogue brevemente. Adicione o leite e deixe cozinhar até ficar cremoso. Reserve.
  7. Montagem: em uma travessa, coloque os espetos de salsichas fritos e decore com catchup, maionese e mostarda. 
  8. Acompanhe com o purê de batata cremoso, batata palha e pão para cachorro-quente. 

Veja Também

Bar carioca de petiscos no espeto é inaugurado em Vitória

Pavê de chocolate com biscoito de leite maltado: veja receita

Cachorro-quente de forno: receita é ideal para servir no lanche

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados