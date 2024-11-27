Nattanzinho confirma fim do namoro com Layla Samylle

O cantor afirmou que está extremamente focado em sua vida profissional Crédito: Reprodução Instagram @nattan

Nattanzinho confirmou o término do namoro com Layla Samylle, 24.

Em entrevista exclusiva para o Portal Léo Dias, o cantor afirmou que está solteiro. "Eu tô solteiro. Infelizmente, a gente precisou apartar. São momento diferentes da vida".

Nattanzinho ainda elogiou a ex-namorada e garantiu que o término foi saudável, por conta de vontades e momentos diferentes. "Mas ela é uma pessoa muito especial, vou levar no meu coração sempre. Mas nesse momento eu estou sozinho", disse.

No começo de maio deste ano, o casal já havia anunciado um primeiro término. Na ocasião, o artista revelou para a Splash que estava focado em sua carreira. "Eu tô solteiro. Tô focando bem na minha carreira, focando nesse DVD, nos meus projetos, na minha volta".