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Nattanzinho confirma fim do namoro com Layla Samylle

Cantor viveu relacionamento com a influenciadora por quatro anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 08:37

O cantor afirmou que está extremamente focado em sua vida profissional
O cantor afirmou que está extremamente focado em sua vida profissional Crédito: Reprodução Instagram @nattan
Nattanzinho confirmou o término do namoro com Layla Samylle, 24.
Em entrevista exclusiva para o Portal Léo Dias, o cantor afirmou que está solteiro. "Eu tô solteiro. Infelizmente, a gente precisou apartar. São momento diferentes da vida".
Nattanzinho ainda elogiou a ex-namorada e garantiu que o término foi saudável, por conta de vontades e momentos diferentes. "Mas ela é uma pessoa muito especial, vou levar no meu coração sempre. Mas nesse momento eu estou sozinho", disse.
No começo de maio deste ano, o casal já havia anunciado um primeiro término. Na ocasião, o artista revelou para a Splash que estava focado em sua carreira. "Eu tô solteiro. Tô focando bem na minha carreira, focando nesse DVD, nos meus projetos, na minha volta".
Já em outubro, Nattanzinho e Layla surgiram aos beijos em fotos publicadas por eles de uma viagem para Argentina. Os dois estavam em um relacionamento por cerca de quatro anos.

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