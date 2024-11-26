Roberto Carlos faz show em SP para gravação do especial de fim de ano

Roberto Carlos entregando as rosas aos fãs durante show em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Kaique Dias

Nesta quarta (27), Roberto Carlos, o Rei, se apresenta no Allianz Parque para gravação de seu especial de fim do ano. O show do artista, que teve sua estreia em 1974 e se tornou parte da programação natalina de milhares de brasileiros, marca a performance de número 50 na Rede Globo. De lá para cá, não foi gravado em ocasiões excepcionais - a morte da mulher do cantor, Maria Rita, cancelou o programa de 1999; a pandemia, o de 2020.

Vencedor de prêmios, como Grammy e Latin Music Awards, o capixaba é dono das canções "Como é grande o meu amor por você", "Esse cara sou eu", "Detalhes" e "Amigo", que podem aparecer no setlist do especial. Neste ano, Chitãozinho e Xororó, Zeca Pagodinho e Gilberto Gil farão participações ao longo do show. O programa vai ao ar em dezembro na programação da emissora.

A seguir, veja dicas de como se preparar para a apresentação na capital paulista, incluindo como chegar ao estádio e ir embora, além de como se proteger se houver chuva.

AINDA DÁ PARA COMPRAR INGRESSOS?

Há tíquetes disponíveis nos setores azul e amarelo, além das cadeiras inferiores leste e oeste. Na modalidade inteira, os ingressos disponíveis custam entre R$ 590 e R$ 860 e podem ser adquiridos na plataforma Eventim ou na bilheteria A do estádio (r. Palestra Itália, 2.000). O cliente pode comprar até seis tíquetes por CPF, sendo duas meias-entradas.

O QR code, que dá acesso ao evento, estará disponível apenas 24 horas antes do show no aplicativo da Eventim. Não será possível entrar utilizando ingressos impressos ou capturas de tela. As transferências dos seus ingressos são limitadas e desativada na data da apresentação. Se for necessário, a recomendação é fazer os procedimentos antecipadamente.

Outra opção é adquirir a entrada para o Backstage Mirante, camarote do Allianz Parque. O espaço fica atrás do palco, mas dá acesso à pista premium por um corredor interno. O serviço inclui comidas e bebidas à vontade e oferece salão de beleza e festinha com duração de duas horas após o encerramento do show. O valor é de R$ 2.490.

COMO CHEGAR NO ALLIANZ PARQUE?

Fãs que optarem pelo transporte público podem descer na estação Palmeiras/Barra Funda, que fica a cerca de dez minutos de caminhada da arena. Ali, passam a linha 3-Vermelha, do metrô, além dos trens das linhas 7-Rubi e 8-Diamante, da CPTM. Também há um terminal de ônibus.

Outra opção é checar o site da SPTrans para saber se é atendido por uma das linhas que chegam aos arredores do estádio e quais terão alterações em seus trajetos.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as ruas Palestra Itália (entre a praça Marrey Júnior e avenida Pompeia); Caraíbas (entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália) e Diana (entre ruas Venâncio Aires e Palestra Itália) poderão ter seus acessos bloqueados a partir das 11h.

Mais informações estão disponíveis no site da SPTrans e da CET.

A QUE HORAS OS PORTÕES SERÃO ABERTOS?

O público pode entrar no Allianz Parque a partir das 17h30, mas alguns fãs chegam antes disso. Roberto Carlos sobe ao palco às 20h30.

QUAIS SÃO OS ITENS PROIBIDOS?

Garrafas térmicas feitas de vidro, aço inoxidável, metal, plástico ou qualquer tipo de objeto rígido que possa causar ferimentos

Alimentos ou bebidas adquiridos fora do evento

Bebidas alcoólicas

Drogas ilegais, substâncias tóxicas ou produtos compartilhados com outros por razões médicas

Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndio

Pistolas de água

Fogos de artifício e sinalizadores de qualquer tipo, tamanho ou espécie

Rolo de papel, livros, jornais, revistas; panfletos e materiais promocionais de qualquer tipo

Bandeiras e banners com hastes e cartazes de qualquer tipo

Guarda-chuvas

Potes plásticos

Roupas ou acessórios com partes afiadas ou de vidro que possam ferir

Correntes, algemas ou soqueiras

Bastão de selfie

Cornetas de ar

Instrumentos musicais

Cadeiras ou bancos

Câmeras profissionais ou câmeras de vídeo com lentes removíveis

GoPro ou similar

Tablets

Capacetes de motocicleta ou similares

Apontadores laser

Animais (exceto cães-guia identificados)

Armas de fogo, armas não letais ou armas brancas de qualquer tipo

Bolsas maiores que uma mochila normal (30cm)

Bandeiras e cartazes políticos

Pulseiras, credenciais, distintivos de qualquer tipo e aplicabilidade

Skateboards, bicicletas, scooters (eletrônicas, elétricas ou não)

Outros objetos que possam causar riscos ou danos sujeitos à análise da produção, segurança ou representantes da polícia

Para entrar no Allianz Parque, os fãs passarão por inspeções e revistas corporais. Depois, basta apresentar o ingresso, o comprovante de meia-entrada (se aplicável) e um documento com foto.

Cantor capixaba Roberto Carlos em show em Curitiba (PR) Crédito: Vinicius Do Prado/Folhapress

E SE CHOVER?

A alternativa é levar capas de chuva ou comprá-las em frente ao estádio, já que guarda-chuvas são barrados na entrada de grandes eventos. Mas atenção: nos arredores da arena, o preço costuma ser salgado.

Botas ou galochas também são sugestões para escapar dos alagamentos nas vias ao redor e dentro do estádio, além de zip locks e bolsas impermeáveis para proteger documentos, dinheiro, ingressos e celulares. Não se esqueça de levar um casaco.