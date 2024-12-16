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Globo

'Big Brother' retorna às telas em 13 de janeiro e celebra os 60 anos da TV Globo

Essa será a primeira edição sem a participação de Boninho, que sairá da Globo no final do ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 11:02

Tadeu Schmidt na casa do BBB 24 / Big Brother Brasil
Tadeu Schmidt na casa BBB 24 Crédito: Manoella Mello/Globo
O Big Brother Brasil, um dos programas de maior audiência da TV Globo, prepara-se para sua 25.ª edição com uma mistura de elementos já familiares e novidades. Os participantes entrarão na casa mais vigiada do Brasil no dia 13 de janeiro e o reality show durará 100 dias.
Essa será a primeira edição sem a participação de Boninho, que sairá da Globo no final do ano. Foi ele o responsável por trazer o formato para o Brasil; agora, a direção de gênero será de Rodrigo Dourado.
A fórmula do BBB, que mistura confinamento, provas de resistência, formação de alianças e votação do público, continua sendo a base do programa.
No entanto, a produção promete inovações para manter o formato fresco e surpreendente, a começar pela disputa, que na próxima edição será em duplas de pessoas que já se conheciam antes do confinamento.
A configuração inédita vai colocar à prova relações construídas antes do início do reality show. A emissora promete pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, irmãos, amigos, primos, casais, etc. Os participantes entrarão na casa com alguém que é importante para a sua vida fora da casa.
Isabelle, Allane, Matheus e Davi comemoram top 4 do BBB
Isabelle, Allane, Matheus e Davi do BBB24 Crédito: Reprodução/Globoplay

ELIMINADO

Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21, será responsável por comandar um bate-papo com os eliminados.
A ex-BBB Beatriz Reis e o apresentador Thiago Oliveira serão os responsáveis pelos flashes durante a programação da emissora. A edição também celebrará os 60 anos da TV Globo. A casa será inspirada nas histórias que já passaram pela grade da emissora.

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