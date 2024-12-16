'Big Brother' retorna às telas em 13 de janeiro e celebra os 60 anos da TV Globo

Tadeu Schmidt na casa BBB 24 Crédito: Manoella Mello/Globo

O Big Brother Brasil, um dos programas de maior audiência da TV Globo, prepara-se para sua 25.ª edição com uma mistura de elementos já familiares e novidades. Os participantes entrarão na casa mais vigiada do Brasil no dia 13 de janeiro e o reality show durará 100 dias.

Essa será a primeira edição sem a participação de Boninho, que sairá da Globo no final do ano. Foi ele o responsável por trazer o formato para o Brasil; agora, a direção de gênero será de Rodrigo Dourado.

A fórmula do BBB, que mistura confinamento, provas de resistência, formação de alianças e votação do público, continua sendo a base do programa.

No entanto, a produção promete inovações para manter o formato fresco e surpreendente, a começar pela disputa, que na próxima edição será em duplas de pessoas que já se conheciam antes do confinamento.

A configuração inédita vai colocar à prova relações construídas antes do início do reality show. A emissora promete pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, irmãos, amigos, primos, casais, etc. Os participantes entrarão na casa com alguém que é importante para a sua vida fora da casa.

Isabelle, Allane, Matheus e Davi do BBB24 Crédito: Reprodução/Globoplay

ELIMINADO

Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21, será responsável por comandar um bate-papo com os eliminados.