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Cantor Daniel dá detalhes de novo programa na TV Globo e declara amor pelo ES

A partir deste domingo (15), Viver Sertanejo” estreia na telinha da TV Gazeta, com muitos convidados especiais como Ana Castela e Lauana Prado
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 10:08

É com um clima de roça, cheirinho de café e muita moda de viola que o cantor Daniel vai passar as manhãs de domingo na TV Globo - e claro, na TV Gazeta. A partir deste domingo (15), o programa “Viver Sertanejo” estreia na telinha após o ‘Globo Rural’, com muitos convidados especiais.
Nós, de HZ, conversamos em primeira mão com Daniel para saber todos os detalhes do programa, que foi gravado na fazenda do artista, em Brotas, no interior de São Paulo. Por lá, ele recebeu grandes nomes da música sertaneja como Chitãozinho & Xororó, Maiara & Maraísa, Lauana Prado, Ana Castela, César Menotti e Fabiano, Sérgio Reis e Paula Fernandes.
Daniel com Chitãozinho e Xororó
Daniel com Chitãozinho e Xororó Crédito: Globo/Giu Pera
“Quando eu tive a honra de receber o convite, fiquei muito à vontade, confesso. Lógico, com uma apreensão que sempre existiu, porque se trata de um projeto onde eu estou sendo o anfitrião. Recebendo na minha casa, abrindo as portas da minha casa para receber grandes amigos, para prosear, falar da história de cada um. E, acima de tudo, trazendo a música”, disse Daniel.
A música não pode faltar nunca, jamais. Afinal de contas, foi ela que me trouxe até aqui, nesses meus 40 anos de história, 40 anos de carreira. Então é um programa que eu diria que vai ser meio que uma extensão de quem vai estar assistindo. Uma extensão daquele que já vive na roça, que tem essa vida. E para aquele que, de repente, desconhece, para aquele que tem uma certa ausência
A fazenda de Daniel, em Brotas (SP), é o novo cenário do programa
A fazenda de Daniel, em Brotas (SP), é o novo cenário do programa "Viver Sertanejo" Crédito: Globo/Giu Pera
É essa a proposta do programa: bate-papo, música e tudo que uma fazenda pode oferecer. Talvez essa seja a receita certa para nós, telespectadores, conhecermos um outro lado do Daniel que não estamos acostumados a ver. Afinal, ele mesmo já diz que gosta de manter sua vida particular de forma mais discreta.
“Eu sou uma pessoa muito reservada, principalmente com relação a essa coisa de família, das pessoas que estão próximas de mim. Mas senti que era um momento diferente agora na minha vida. A fazenda é um lugar muito especial, é a minha segunda casa. E poder receber pessoas diferentes ali, abrir isso para as pessoas que me acompanham também, porque o fã, de certa forma, tá sempre nos cobrando algo, né?”, frisou.
Daniel está no comando do
Daniel está no comando do "Viver Sertanejo" Crédito: Globo/Giu Pera
Eu acho que eles (fãs) sentem essa carência de saber um pouco mais, de adentrar um pouco mais no meu lar, a minha casa, já que eles são uma extensão dela, uma extensão da minha família. Eu senti que era o momento exato. E deu tudo muito certo, porque essa questão da logística é muito difícil. Existia um certo medo de como ia ser, de como as coisas iriam acontecer e tudo fluiu de forma muito positiva. É muita gente envolvida, a equipe é grande para caramba. São quase 90 pessoas envolvidas ou mais
O cantor Daniel conversou com HZ sobre seu novo programa na TV Globo
O cantor Daniel conversou com HZ sobre seu novo programa na TV Globo Crédito: Globo/Giu Pera
Por fim, Daniel respondeu com gargalhadas a um trocadilho - não tão bom assim - , que este repórter fez: “A jiripoca vai piar no ‘Viver Sertanejo?’", pergunto.
“(risos) O Espírito Santo tem um toque especial na minha carreira. Sempre convivo com esse estado, com os capixabas, com os fãs que acompanham a minha história, a minha carreira. Saibam que o programa está muito bacana. Queria aproveitar para convidar todos os capixabas para acompanhar de perto neste domingo”, finalizou.

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