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Metástase no peritônio: saiba os sintomas do câncer de Preta Gil

O peritônio possui a função primordial de barreira protetora contra infecções e lesões, prevenindo a propagação de infecções e inflamações na cavidade abdominal
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

27 ago 2024 às 16:54

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 16:54

Preta Gil
Preta Gil está concluiu  o primeiro ciclo da quimioterapia Crédito: Reprodução @pretagil
A cantora Preta Gil contou que o primeiro ciclo da sua quimioterapia foi concluído: "Primeiro ciclo concluído da quimioterapia do meu novo tratamento. Ter essa rede de apoio dos meus amores, o acompanhamento e cuidados dos meus médicos é essencial para o meu processo de cura. Vocês me dão força e ânimo para seguir", disse.
Na última semana a cantora explicou sobre a remissão da doença e o diagnóstico atual. “Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso como no de 40% das pessoas que têm um câncer primário, e foi o que aconteceu comigo. O meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e um nódulo no ureter.”
O peritônio é uma membrana vital que reveste a cavidade abdominal e os órgãos abdominais. Ele desempenha um papel fundamental na proteção, sustentação e no funcionamento adequado destes órgãos. A oncologista clínica Luana Tamara, da Oncoclínicas Espírito Santo, explica que ele é composto por duas camadas: uma reveste os órgãos, chamado peritônio visceral, e a outra reveste a parede abdominal na sua face interna, que corresponde ao peritônio parietal.
"Entre estas membranas localiza-se a cavidade peritoneal, preenchida por uma pequena quantidade de líquido que permite o deslizamento dos órgãos abdominais. Quando há carcinomatose peritoneal, este líquido por aumentar de volume, gerando o que chamamos de ascite".

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O oncologista clínico Wesley Vargas Moura explica que o peritônio é uma membrana ainda mais fina que a mucosa da boca. "Ela envolve toda a cavidade abdominal e as vísceras", explica. Ele serve primeiramente para lubrificação e facilitar o movimento das vísceras, especialmente o trato gastrointestinal. Em pacientes com insuficiência renal pode ser usado para diálise.
O médico explica que existe um tumor primário do peritônio que é o 'mesotelioma'. "No caso da Preta Gil é um tumor secundário ou metástase. O tumor saiu do lugar de origem (nesse caso o intestino) e foi para lá", diz Wesley Vargas Moura. 
O peritônio possui a função primordial de barreira protetora contra infecções e lesões, prevenindo a propagação de infecções e inflamações na cavidade abdominal, já que possui importante papel no sistema imunológico. Ele apresenta vasos linfáticos e sanguíneos que podem funcionar como meio de disseminação de células tumorais, que o levaria ao que chamamos de carcinomatose peritoneal.  
"Este evento pode estar relacionado a alguns tipos de tumores com mais frequência, incluindo os tumores de cólon e reto, no cenário de recidiva de doença, como no caso da Preta Gil, porém pode também corresponder ao primeiro sintoma do câncer, nos casos diagnosticados nos cenários mais avançados. Pode configurar agressividade tumoral e redução da sobrevida do paciente", diz Luana Tamara.
Os principais sintomas relacionados são ​dor abdominal, inchaço abdominal, perda de apetite, perda de peso sem motivo aparente, náuseas, vômitos, fadiga e alterações nos hábitos intestinais, com intensidade variável conforme o avançar da doença.
O diagnóstico é geralmente realizado por exames e imagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Nos casos de exames inconclusivos ou suspeitos, pode-se indicar a chamada videolaparoscopia com biópsia peritoneal.
O tratamento depende, dentre diversos fatores, da saúde geral do paciente, considerando a potencial toxicidade do tratamento oncológico ou a necessidade de intervenção cirúrgica.

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