Preta Gil: entenda a diferença entre remissão e cura do câncer

Preta Gil revelou que câncer voltou durante remissão Crédito: Reprodução @pretagil

A cantora Preta Gil retomou o seu tratamento oncológico. A artista revelou que tem quatro novos tumores em seu corpo. Os novos tumores são nos linfonodos , no peritônio e no ureter. A cantora já iniciou o tratamento com quimioterapia e contou que está com a cabeça focada em seu tratamento.

”Eu tive um câncer no intestino , que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação. Estava indo bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar”, disse ela.

Preta Gil revelou que câncer voltou durante remissão. Em 2023, ela tratou um tumor no intestino e foi curada. Porém, a doença retornou e em lugares diferentes.

Entenda a diferença

A oncologista Juliana Alvarenga explica que remissão é quando o câncer não é mais detectado por nenhum exame de imagem ou sangue. Existe a possibilidade de que o paciente tenha sido totalmente curado, porém, pode ser que células microscópicas ainda estejam presentes. "Essas células são tão pequenas que os exames de imagem não conseguem detectá-las. Por isso, o paciente precisa continuar o acompanhamento, fazendo exames para verificar se há algum sinal, por menor que seja, de recidiva do tumor".

A fase não significa, necessariamente, que o paciente está curado. "Normalmente, nos dois primeiros anos, quando a doença tem mais chances de voltar, fazemos um seguimento mais próximo, a cada três meses. Com o passar do tempo, vamos espaçando para a cada quatro meses, depois semestralmente e, posteriormente, anualmente", diz a médica.

No caso de Preta Gil, o câncer voltou em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. "Depende do risco inicial que a doença dela tinha de recidivar. Avaliamos esse risco conforme as características do tumor inicial, como tamanho, grau de multiplicação e presença de linfonodos positivos, por exemplo".

Juliana Alvarenga fala sobre o tratamento do câncer Crédito: Divulgação

"Em determinados casos, fazemos a quimioterapia adjuvante, que muitos conhecem como preventiva, para diminuir esse risco de recidiva da doença" Juliana Alvarenga - Oncologista

A cura, por outro lado, é quando todos os sinais e sintomas da doença desaparecem do corpo. Quanto mais tempo passa após o término do tratamento inicial e o paciente permanece sem sinais de recidiva da doença, menores são as chances de a doença voltar. "Dizemos comumente que, após 5 anos, como as chances de a doença voltar são muito pequenas, o paciente está curado. Antes disso, dizemos que o paciente está em remissão, ou seja, sem evidência de doença. Porém, algumas células cancerosas podem permanecer latentes no corpo por muitos anos após o término do tratamento e fazer com que o câncer volte um dia", explica a oncologista.