Preta Gil: entenda a diferença entre remissão e cura do câncer

A cantora Preta Gil retomou o seu tratamento oncológico. A artista revelou que tem quatro novos tumores em seu corpo. Os novos tumores são nos linfonodos, no peritônio e no ureter. A cantora já iniciou o tratamento com quimioterapia e contou que está com a cabeça focada em seu tratamento.
”Eu tive um câncer no intestino, que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação. Estava indo bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar”, disse ela.
Preta Gil revelou que câncer voltou durante remissão. Em 2023, ela tratou um tumor no intestino e foi curada. Porém, a doença retornou e em lugares diferentes.
Entenda a diferença
A oncologista Juliana Alvarenga explica que remissão é quando o câncer não é mais detectado por nenhum exame de imagem ou sangue. Existe a possibilidade de que o paciente tenha sido totalmente curado, porém, pode ser que células microscópicas ainda estejam presentes. "Essas células são tão pequenas que os exames de imagem não conseguem detectá-las. Por isso, o paciente precisa continuar o acompanhamento, fazendo exames para verificar se há algum sinal, por menor que seja, de recidiva do tumor".
A fase não significa, necessariamente, que o paciente está curado. "Normalmente, nos dois primeiros anos, quando a doença tem mais chances de voltar, fazemos um seguimento mais próximo, a cada três meses. Com o passar do tempo, vamos espaçando para a cada quatro meses, depois semestralmente e, posteriormente, anualmente", diz a médica.
No caso de Preta Gil, o câncer voltou em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. "Depende do risco inicial que a doença dela tinha de recidivar. Avaliamos esse risco conforme as características do tumor inicial, como tamanho, grau de multiplicação e presença de linfonodos positivos, por exemplo".
"Em determinados casos, fazemos a quimioterapia adjuvante, que muitos conhecem como preventiva, para diminuir esse risco de recidiva da doença"
A cura, por outro lado, é quando todos os sinais e sintomas da doença desaparecem do corpo. Quanto mais tempo passa após o término do tratamento inicial e o paciente permanece sem sinais de recidiva da doença, menores são as chances de a doença voltar. "Dizemos comumente que, após 5 anos, como as chances de a doença voltar são muito pequenas, o paciente está curado. Antes disso, dizemos que o paciente está em remissão, ou seja, sem evidência de doença. Porém, algumas células cancerosas podem permanecer latentes no corpo por muitos anos após o término do tratamento e fazer com que o câncer volte um dia", explica a oncologista.
Após o período de 5 anos, a realização de exames dependerá de muitos fatores. Exames de rastreamento, como mamografia, colonoscopia, entre outros, devem ser realizados normalmente. Outros exames irão variar conforme o tipo de tumor e a gravidade da doença inicialmente.