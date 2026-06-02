Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)

O Grupo Bertolini realiza nesta quarta-feira, 3 de junho, um mutirão de emprego com 50 vagas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. A empresa está instalada em Colatina e realiza esses feirões semanalmente.





Os selecionados vão atuar nas áreas industrial, logística e administrativa. As oportunidades acompanham o momento de expansão da empresa na região, onde mantém unidades produtivas da Bertolini Móveis e da Bertolini Sistemas de Armazenagem, além de um Centro de Distribuição Logístico da Logber.





Os candidatos devem comparecer, a partir das 13h30, na sede da empresa, que fica na Rodovia BR-259, no bairro Santa Helena. É necessário levar o currículo atualizado e documento oficial com foto.