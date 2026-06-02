Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)

O Grupo Bertolini realiza nesta quarta-feira, 3 de junho, um mutirão de emprego com 50 vagas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. A empresa está instalada em Colatina e realiza esses feirões semanalmente.
Os selecionados vão atuar nas áreas industrial, logística e administrativa. As oportunidades acompanham o momento de expansão da empresa na região, onde mantém unidades produtivas da Bertolini Móveis e da Bertolini Sistemas de Armazenagem, além de um Centro de Distribuição Logístico da Logber.
Os candidatos devem comparecer, a partir das 13h30, na sede da empresa, que fica na Rodovia BR-259, no bairro Santa Helena. É necessário levar o currículo atualizado e documento oficial com foto.
Além de salários compatíveis com as funções, os novos colaboradores recebem benefícios como plano de saúde e odontológico, ticket alimentação, refeitório na empresa, vale-transporte, programa de participação nos resultados, presente de aniversário e cesta de Natal.
A empresa informou que o mutirão semanal reforça o compromisso do Grupo Bertolini em aproximar as oportunidades da comunidade, tornando o processo seletivo mais acessível, ágil e dinâmico em um momento de expansão da empresa.
SERVIÇO
Mutirão de Contratações – Grupo Bertolini
Quando: todas as quartas-feiras, a partir das 13h30
Onde: Rodovia BR-259 s/n – Km 51, Bairro Santa Helena, Colatina (ES)
O que levar: currículo atualizado e documento com foto
Confira algumas vagas
Auxiliar de logística
Auxiliar de produção
Líder de almoxarifado
Motorista - coleta e entrega no ES
Soldador
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