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Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)

São 50 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade e experiência profissional

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 11:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jun 2026 às 11:31
Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina
Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina Divulgação

O Grupo Bertolini realiza nesta quarta-feira, 3 de junho, um mutirão de emprego com 50 vagas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. A empresa está instalada em Colatina e realiza esses feirões semanalmente. 


Os selecionados vão atuar nas áreas industrial, logística e administrativa. As oportunidades acompanham o momento de expansão da empresa na região, onde mantém unidades produtivas da Bertolini Móveis e da Bertolini Sistemas de Armazenagem, além de um Centro de Distribuição Logístico da Logber.


Os candidatos devem comparecer, a partir das 13h30, na sede da empresa, que fica na Rodovia BR-259, no bairro Santa Helena. É necessário levar o currículo atualizado e documento oficial com foto.

Além de salários compatíveis com as funções, os novos colaboradores recebem benefícios como plano de saúde e odontológico, ticket alimentação, refeitório na empresa, vale-transporte, programa de participação nos resultados, presente de aniversário e cesta de Natal.


A empresa informou que o mutirão semanal reforça o compromisso do Grupo Bertolini em aproximar as oportunidades da comunidade, tornando o processo seletivo mais acessível, ágil e dinâmico em um momento de expansão da empresa.

  • SERVIÇO

  • Mutirão de Contratações – Grupo Bertolini

  • Quando: todas as quartas-feiras, a partir das 13h30

  • Onde: Rodovia BR-259 s/n – Km 51, Bairro Santa Helena, Colatina (ES)

  • O que levar: currículo atualizado e documento com foto

Confira algumas vagas

  • Auxiliar de logística

  • Auxiliar de produção

  • Líder de almoxarifado

  • Motorista - coleta e entrega no ES

  • Soldador 

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