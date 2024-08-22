O que é Neuroma de Morton, condição que afeta os pés de Lore Improta

Lore Improta foi diagnosticada com neuroma de Morton Crédito: Reprodução @Loreimprota

A dançarina Lore Improta precisou usar muletas e cadeira de rodas durante um evento. Diagnosticada com neuroma de Morton, ela voltou a sofrer com fortes dores e passou por um procedimento de urgência no pé na segunda-feira (19).

“Durante o Innovation Week, que eu estava de sandália alta, eu não conseguia andar, estava com muita dor. Os médicos, então, organizaram para fazer o procedimento na segunda (…) Gostaria de ter feito com mais calma, com o repouso adequado, mas não tive como cancelar esses compromissos”, explicou.

O ortopedista José Cláudio Lira Júnior, da Rede Meridional, explica que o neuroma de Morton é uma lesão em que ocorre uma fibrose perineural do nervo digital plantar. "Ela não se espalha para outros tecidos, nem leva a óbito. Mas, pode gerar um intenso desconforto. Em outras palavras, acontece uma proliferação do tecido do nervo dos dedos dos pés".

Essa proliferação de tecido promove também uma inflamação adjacente importante, levando a dor, sensação de choque e até mesmo dormência no local. É mais comum de surgir entre o terceiro e o quarto dedo do pé.

“Sugere-se que a lesão seja desencadeada por alguns fatores que causam a compressão nessa região dos pés, como o uso de calçados inadequados, que aumentam a pressão na parte da frente do pé, próxima aos dedos; a presença de alterações anatômicas no pé, como joanetes e o impacto frequente da região, mediante corrida ou saltos”, afirmou o médico.

O ortopedista José Cláudio Lira fala sobre os cuidados necessários Crédito: Divulgação

"É muito comum acontecer em mulheres que utilizam salto alto e bico fino, e em atletas como da ginástica, além de bailarinas" José Cláudio Lira Júnior - Ortopedista

A incidência do neuroma no pé é de 8 a 10 vezes maior em mulheres do que em homens. O problema dificulta atividades como caminhar, fazer exercícios físicos e dançar. Entre os sintomas relatados por pacientes estão: dor, sensação de queimação, “click doloroso” e choque. Podendo, também, surgir impressão de coceira e dormência entre os dedos.

O tratamento

O especialista revela que o tratamento se dá pela alteração no uso de determinados calçados, sendo necessário evitar saltos muito altos e sapatos com bico fino. “Prefira calçados mais largos, com saltos baixos, solado firme e amortecido. Isso permite uma menor sobrecarrega na região anterior do pé, e consequentemente alívio nos sintomas dolorosos”, recomendou.

Como parte do tratamento podem ser usadas, ainda, palmilhas ortopédicas, a realização de fisioterapia, alongamentos, medicamentos. E se necessário, a infiltração e até cirurgia.