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  • 5 benefícios do consumo diário de psyllium para a saúde
Fibra alimentar

5 benefícios do consumo diário de psyllium para a saúde

Esta fibra alimentar tem sido amplamente estudada por suas propriedades positivas para o organismo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 ago 2024 às 18:00

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 18:00

Imagem Edicase Brasil
As propriedades do psyllium oferecem inúmeros benefícios para saúde Crédito: FotoHelin | Shutterstock
A busca por uma vida mais saudável e equilibrada tem levado cada vez mais pessoas a procurarem por alimentos funcionais e suplementos naturais. Entre eles, o psyllium se destaca como uma fibra alimentar solúvel com diversos benefícios para a saúde.
Originário da Índia, o suplemento é obtido da semente da planta Plantago ovata e tem sido amplamente estudado por suas propriedades. O psyllium tem como principal nutriente o carboidrato (vários açúcares, como xilose, arabinose e raminose), proteínas (como albuminas e globulinas) e ácidos graxos insaturados (ácido oleico e linoléico).
A seguir, Tatiane Araújo, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, destaca 5 benefícios do consumo diário dessa fibra. Confira!

1. Melhora o funcionamento intestinal

Ao aumentar o volume das fezes e facilitar a evacuação, o psyllium ajuda a aliviar a constipação e melhora os sintomas da síndrome do intestino irritável.

2. Controla os níveis de açúcar no sangue

A fibra ajuda a retardar a absorção da glicose, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e reduzindo o risco de complicações em pessoas com diabetes tipo 2.
Imagem Edicase Brasil
Devido às fibras, o psyllium aumenta a saciedade e contribui para a perda de peso  Crédito: Drazen Zigic | Shutterstock

3. Promove a saciedade e auxilia na perda de peso

Ao retardar o esvaziamento gástrico, o suplemento aumenta a sensação de saciedade e pode contribuir para a perda de peso quando combinado com uma dieta equilibrada e atividade física regular.

4. Reduz o colesterol

A fibra ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL, o chamado “colesterol ruim”, contribuindo para a saúde do coração.

5. Protege a saúde intestinal

Ao aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, o psyllium fortalece a barreira intestinal e protege contra inflamações.

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