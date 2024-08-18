5 benefícios do consumo diário de psyllium para a saúde

A busca por uma vida mais saudável e equilibrada tem levado cada vez mais pessoas a procurarem por alimentos funcionais e suplementos naturais. Entre eles, o psyllium se destaca como uma fibra alimentar solúvel com diversos benefícios para a saúde.
Originário da Índia, o suplemento é obtido da semente da planta Plantago ovata e tem sido amplamente estudado por suas propriedades. O psyllium tem como principal nutriente o carboidrato (vários açúcares, como xilose, arabinose e raminose), proteínas (como albuminas e globulinas) e ácidos graxos insaturados (ácido oleico e linoléico).
A seguir, Tatiane Araújo, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, destaca 5 benefícios do consumo diário dessa fibra. Confira!
1. Melhora o funcionamento intestinal
Ao aumentar o volume das fezes e facilitar a evacuação, o psyllium ajuda a aliviar a constipação e melhora os sintomas da síndrome do intestino irritável.
2. Controla os níveis de açúcar no sangue
A fibra ajuda a retardar a absorção da glicose, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e reduzindo o risco de complicações em pessoas com diabetes tipo 2.
3. Promove a saciedade e auxilia na perda de peso
Ao retardar o esvaziamento gástrico, o suplemento aumenta a sensação de saciedade e pode contribuir para a perda de peso quando combinado com uma dieta equilibrada e atividade física regular.
4. Reduz o colesterol
A fibra ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL, o chamado “colesterol ruim”, contribuindo para a saúde do coração.
5. Protege a saúde intestinal
Ao aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, o psyllium fortalece a barreira intestinal e protege contra inflamações.