5 benefícios do consumo diário de psyllium para a saúde

As propriedades do psyllium oferecem inúmeros benefícios para saúde Crédito: FotoHelin | Shutterstock

A busca por uma vida mais saudável e equilibrada tem levado cada vez mais pessoas a procurarem por alimentos funcionais e suplementos naturais. Entre eles, o psyllium se destaca como uma fibra alimentar solúvel com diversos benefícios para a saúde.

Originário da Índia, o suplemento é obtido da semente da planta Plantago ovata e tem sido amplamente estudado por suas propriedades. O psyllium tem como principal nutriente o carboidrato (vários açúcares, como xilose, arabinose e raminose), proteínas (como albuminas e globulinas) e ácidos graxos insaturados (ácido oleico e linoléico).

A seguir, Tatiane Araújo, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, destaca 5 benefícios do consumo diário dessa fibra. Confira!

1. Melhora o funcionamento intestinal

Ao aumentar o volume das fezes e facilitar a evacuação, o psyllium ajuda a aliviar a constipação e melhora os sintomas da síndrome do intestino irritável.

2. Controla os níveis de açúcar no sangue

A fibra ajuda a retardar a absorção da glicose, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e reduzindo o risco de complicações em pessoas com diabetes tipo 2.

Devido às fibras, o psyllium aumenta a saciedade e contribui para a perda de peso Crédito: Drazen Zigic | Shutterstock

3. Promove a saciedade e auxilia na perda de peso

Ao retardar o esvaziamento gástrico, o suplemento aumenta a sensação de saciedade e pode contribuir para a perda de peso quando combinado com uma dieta equilibrada e atividade física regular.

4. Reduz o colesterol

A fibra ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL, o chamado “colesterol ruim”, contribuindo para a saúde do coração.

5. Protege a saúde intestinal