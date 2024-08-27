Como escolher o protetor solar para pele com melasma?

As manchas são mais comuns no rosto Crédito: Shutterstock

melasma é uma condição presente em todas as etnias. As manchas são mais comuns no rosto, mas podem surgir em qualquer área exposta cronicamente ao sol, como colo e braços. As causas do problema são diversas e inclui presença de hormônios femininos e exposição ao sol.

Uma pesquisa desenvolvida na Faculdadede Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp), aponta que 15% a 35% das mulheres brasileiras sofre com essa condição. A dermatologista Vanessa Perusso, parceira da Helioderm, explica que a condição são manchas escuras em tons amarronzados, acinzentados e azulados que, geralmente, aparece no rosto em áreas como bochechas, testa, queixo e acima dos lábios. "É importante dizer que a condição não é prejudicial à saúde , mas pode causar desconforto por acabar influenciando na autoestima”.

A profissional explica que existem diferentes fatores que podem provocar o surgimento do melasma:

Exposição ao sol: essa é a principal causa e surge por conta da radiação ultravioleta quando há exposição sem proteção adequada, o que pode estimular a produção de melanina e desencadeia as manchas escuras na pele.





essa é a principal causa e surge por conta da radiação ultravioleta quando há exposição sem proteção adequada, o que pode estimular a produção de melanina e desencadeia as manchas escuras na pele. Predisposição: se outras pessoas da família já possuem melasma, é possível que a predisposição genética provoque as manchas.





se outras pessoas da família já possuem melasma, é possível que a predisposição genética provoque as manchas. Alterações hormonais: mudança nos níveis de hormônios durante a gravidez, uso de anticoncepcionais e síndrome do ovário policístico são fatores consideráveis no desenvolvimento do problema.



A médica diz que as causas podem variar muito de pessoa para pessoa, e que é preciso avaliar cada caso, porém é possível que alguns produtos para a pele, outros medicamentos e procedimentos estéticos também sejam fatores que estimulem a produção dessas manchas.

medidas de prevenção precisam ser intensificadas. "O uso de alto fator de proteção, preferencialmente 50, não apenas durante as altas temperaturas, como também para quando o tempo estiver nublado é essencial. Seguindo esse passo é possível evitar a recorrência do melasma”, reforça a dermatologista. É importante reforçar que esta é uma condição crônica, portanto, o cuidado deve ser contínuo. Com isso, junto de tratamentos mais diretos, como a inclusão ácidos na rotina de autocuidado,precisam ser intensificadas. "O uso de protetor solar com, preferencialmente 50, não apenas durante as altas temperaturas, como também para quando o tempo estiver nublado é essencial. Seguindo esse passo é possível evitar a recorrência do melasma”, reforça a dermatologista.

Dicas:

A aplicação do protetor solar deve ser feita de 15 a 30 minutos antes de sair de casa;





Para uma proteção eficaz, a quantidade de produto ideal para o rosto é de uma colher de chá cheia;





É importante reaplicá-lo a cada duas horas, principalmente se houver exposição direta ao sol;





Após nadar, suar ou se molhar, o protetor solar deve ser reaplicado imediatamente.



10 protetores para cuidar do melasma

Photoderm M FPS 50 com Cor, da Bioderma

Nova textura toque seco de alta cobertura com efeito matte Crédito: Divulgação

Protege, clareia manchas, uniformiza e matifica. Possui proteção solar base clareadora com proteção solar que uniformiza a tonalidade da pele. A fórmula filtra de 61% a 66% a luz azul visível emitida por fonte natural e artificial (aparelhos digitais), combatendo o aparecimento e a recorrência de manchas na pele. Fórmula enriquecida com o ativo uniformizador Glabridina e ativos antioxidantes. Muito alta proteção UVA/UVB e luz azul visível com eficácia clinicamente comprovada. Nova textura toque seco de alta cobertura com efeito matte. Indicado para todos os tipos de pele.

Biosole Extreme FPS 99, da Ada Tina

Possui uma textura invisível que não deixa a pele esbranquiçada Crédito: Divulgação

Com altíssimo fator de proteção e máximo bloqueio anti-melasma, o protetor foi desenvolvido para todos os tipos de pele, principalmente, as que necessitam de mais prevenção contra manchas escuras, melasma, manchas solares e persistentes. Com toque seco, não oleoso, textura leve e invisível, ele conta com a tecnologia Solent, que oferece tripla proteção altamente duradoura para a pele, com extrema eficácia de 12 horas de proteção UVA, UVB e Tinosorb M Anti-UVA1 Longo, além de também contar com 12 horas de fotoestabilidade, mantendo a pele protegida dos danos causados pelo sol, como fotoenvelhecimento e rugas, além de proteger intensamente a pele das manchas. Possui uma textura invisível que não deixa a pele esbranquiçada, podendo ser utilizado por todos os tons de pele, desde o fototipo 1 até o 6.

Mat Perfect Fluido Clareador FPS 70, da Avène

O protetor oferece uma tripla ação anti-manchas Crédito: Divulgação

É um protetor solar que oferece alta proteção contra os raios UVB e UVA, além de possuir uma ação clareadora que auxilia na prevenção, clareamento e uniformização de manchas. Sua fórmula proporciona um efeito matte na pele por até 12 horas. Enriquecido com o Complexo Clareador e antioxidante, oferece uma tripla ação anti-manchas: clareia hiperpigmentações existentes, previne o surgimento de novas manchas e uniformiza o tom da pele. Isso garante um efeito clareador enquanto protege contra os radicais livres. O produto é oferecido em três tons diferentes e é indicado para peles sensíveis, mistas a oleosas, e com tendência à hiperpigmentação.

Anthelios Ultra Cover FPS 60, da La Roche-Posay

O protetor oferece acabamento de base Crédito: Divulgação

O primeiro protetor solar da marca com o habitual rigor de fotoproteção e 12 horas de alta cobertura de maquiagem, em uma única camada. À base de Água Termal de La Roche-Posay, niacinamida e vitamina E, o protetor oferece acabamento de base, além de muito alta proteção contra os raios UVA, UVB e luz visível, tem textura de base líquida leve e cobertura com duração de até 12 horas. Disponível nas cores: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0

Facial FPS 70 sem cor, da Helioderm

O protetor ajuda na prevenção do envelhecimento precoce da pele Crédito: Divulgação

Protetor facial com muita alta proteção (FPS 70) contra os raios UVA e UVB. Ação multifuncional 3 em 1 (proteção + hidratação + antioxidante), possui ativo hialurônico, vitamina E e Niacinamida, que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Toque seco, Oil free, textura leve, rápida absorção, resistente à água e ao suor.

Protetor Antioleosidade FPS 60, da Sunless

Possui toque seco e possibilita boa cobertura, com efeito matte Crédito: Divulgação

Protetor solar com proteção muito alta contra os raios UVA e UVB, que entrega conforto e praticidade. Ele possui toque seco e possibilita boa cobertura, com efeito matte. Sua formulação é indicada para todos os tipos de pele – inclusive as extremamente sensíveis à queimadura solar – e tem ação antioxidante e antissinais, auxiliando também na proteção da luz visível. Além disso, oferece controle de oleosidade por até 10 horas. Disponíveis na versão sem cor e com cor – quatro tonalidades – ele mantém a pele fresca e matte, são absorvidos facilmente e ajudam a atenuar sinais de envelhecimento.

Episol Smart Color FPS 50, da Mantecorp Skincare

Contém um complexo exclusivo de ativos clareadores Crédito: Divulgação

Com FPS 50, ele oferece proteção contra os raios UVA e UVB, infravermelho A e luz visível, e contém um complexo exclusivo de ativos clareadores (niacinamida e extrato de colza) que ajuda a clarear e reduzir manchas. Além disso, o produto conta com a tecnologia Smart Color, que possui pigmentos encapsulados que revelam a cor ao ser espalhado pela pele. Dessa forma, ele contribui para a uniformização do tom, uma ótima vantagem para quem tem melasma.

Actine FPS 60, da Darrow

Ele possui textura leve e toque seco Crédito: Divulgação

Filtro solar para peles oleosas e acneicas com alta proteção e uniformização da pele. Ele possui textura leve e toque seco. Além da altíssima proteção, conta ainda com ação direta no combate aos radicais livres - prevenindo o envelhecimento precoce - e tecnologia Smart Color, com cor que se adapta a todos os tons de pele. O resultado é de uma pele com tom igualado, proteção garantida e sensorial oil free.

Protetor Solar em Pó SunCARE FPS 30, da Care Natural Beauty

Mantém a pele hidratada e livre da sensação de resíduos no rosto Crédito: Divulgação

Controla a oleosidade, produzindo um efeito matte. Mantém a pele hidratada e livre da sensação de resíduos no rosto, além de servir como fixador de maquiagem. Com ativos de origem mineral e natural, conta com uma combinação exclusiva de filtros físicos e poderosos antioxidantes. O pó tem coloração que se adapta aos mais diferentes tons de pele, baseada na micronização (processo high-tech de redução das dimensões das partículas) de pigmentos inorgânicos e minerais. Funde-se naturalmente ao tom da pele e minimiza imperfeições.

Protetor Solar com Cor Toque Seco FPS 60, da Sallve

Protetor solar facial com cobertura leve, toque seco e alta proteção Crédito: Divulgação

Protetor solar facial com cobertura leve, toque seco e alta proteção UVA/UVB em 10 opções de cores. Além de oferecer uma multidefesa contra a radiação solar e os danos da luz azul, infravermelho e poluição, proporciona uniformidade ao tom da pele. Com carnosina, tem ação antioxidante e ajuda a preservar o colágeno da pele. Enquanto isso, a niacinamida contribui para o controle de oleosidade ao longo do dia, reduzindo o brilho sem ressecar. É compatível com maquiagem, não esfarela, não escorre e não arde os olhos.