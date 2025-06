Filme

Documentário resgata a história do trio elétrico Fubica, símbolo cultural de Linhares

"Fubica: O Filme", dirigido por Daniel Bittencourt, estreia no dia 20 de junho, com shows e acessibilidade para o público surdo

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de junho de 2025 às 15:30

"Fubica: O Filme" resgata a história, a trajetória e o impacto do trio capixaba Crédito: Daniel Bittencourt

Copa do Mundo, Dodô e Osmar e Carnaval. Essa mistura Essa mistura totalmente brasileira um dia se encontrou no povoado de Regência Augusta, em Linhares, e deu origem a um dos maiores ícones culturais do Espírito Santo: o trio elétrico Fubica. Agora, essa história chega às telas com o lançamento de Fubica: O Filme. >

Com direção de Daniel Bittencourt, o documentário resgata a trajetória e o impacto do trio capixaba que há mais de 30 anos embala multidões com alegria e tradição. >

“O projeto nasceu durante a pandemia, quando percebi que quase não havia registro sobre a Fubica na internet. Isso me motivou a mergulhar nessa história e criar um filme que, além de celebrar a cultura local, deixasse um legado para as próximas gerações”, conta o diretor Daniel Bittencourt, que assina também a direção de fotografia.>

O filme será exibido pela primeira vez no dia 20 de junho (sexta-feira), às 19h, no Cine Ritz Conceição, no centro de Linhares.A sessão contará com tradução e legendas em Libras e será seguida por shows de Weverson Pessoti (20h) e do próprio Trio Fubica (21h). O projeto será posteriormente disponibilizado no YouTube, com versão acessível.>

Uma Fubica que fez história

Inspirado no primeiro trio elétrico do Brasil, o “Fobica” de Dodô e Osmar, o trio linharense surgiu em 1994, quando um grupo de amigos decidiu comemorar uma vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo ao som de marchinhas e frevos. O palco improvisado? Um Ford F-100 amarelo de 1960, adaptado com caixas de som e instrumentos. O sucesso foi imediato - e a Fubica nunca mais parou.>

Fubica, o primeiro trio elétrico do Brasil, é de Linhares Crédito: Daniel Bittencourt

Do centro de Linhares à Bahia e outras festas pelo Brasil, a Fubica percorreu estados, voltou às origens e conquistou lugar cativo no coração dos capixabas. Desde então, o trio é comandado por Dalcenir Porto, que também é uma das vozes do documentário. O regente já foi homenageado por sua contribuição cultural com prêmios e honrarias, como a comenda Caboclo Bernardo e moções de aplauso da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa.>

Bastidores do filme

Com filmagens realizadas entre 2023 e 2025, o documentário conta com imagens inéditas dos carnavais em Regência e entrevistas com personagens marcantes da trajetória do trio. Entre eles, músicos como José Elpídio Quitiba, Hélio dos Santos, e Daniel Porto, além do artista plástico e músico Vaninho Bragato, que cedeu sua casa de artes para parte das gravações. >

Serviço

Filme-documentário: Fubica: O Filme

Data: 20 de junho (sexta-feira)

20 de junho (sexta-feira) Horário: Exibição às 19h

Exibição às 19h Local: Cine Ritz Conceição – Rua Governador Florentino Ávidos, 80, Centro de Linhares

Cine Ritz Conceição – Rua Governador Florentino Ávidos, 80, Centro de Linhares Atrações musicais: Weverson Pessoti (20h) e Trio Fubica (21h)

Weverson Pessoti (20h) e Trio Fubica (21h) Acessibilidade: Tradução e legendas em Libras

Tradução e legendas em Libras Distribuição online: Disponível no YouTube após o lançamento >

