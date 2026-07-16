No Brasil, até o passado é incerto

Ou seja: nem mesmo aquilo que parecia definitivamente decidido permaneceu intocável.

Curiosamente, quando o cenário se inverte e a decisão judicial favorece o contribuinte frente ao poder público, o mesmo rigor não costuma ser observado.





Um exemplo atual e preocupante envolve a cobrança do ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis.





Em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.113), o Superior Tribunal de Justiça definiu que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pactuado pelas partes na transação imobiliária, presumindo-se legítimo o valor declarado pelo contribuinte.





Somente mediante procedimento administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, pode o município afastar esse valor e arbitrar outro diverso.





A decisão buscou uniformizar a interpretação da legislação em todo o território nacional e conferir segurança jurídica às operações imobiliárias. Contudo, na prática, o que se observa é uma realidade bastante diferente.





Em grande parte dos municípios brasileiros, a orientação do STJ continua sendo solenemente ignorada. Prefeituras seguem exigindo o recolhimento do ITBI com base em avaliações unilaterais, valores de referência ou estimativas próprias, muitas vezes muito superiores ao preço efetivamente negociado entre comprador e vendedor.

E quem paga a conta?





Mais uma vez, o cidadão e as empresas.