BBB 22: Anitta menciona Boninho e pede para entrar na casa: 'Tô de folga'

Cantora reforçou seu interesse em Rodrigo Mussi nas redes sociais
Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 08:24

Anitta se apresenta em evento beneficente em Miami
Anitta demonstrou interesse no brother Rodrigo Mussi nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
Anitta, 28, está por dentro do Big Brother Brasil 2022 (Globo). Através de suas redes sociais, a cantora tem falado bastante sobre seu interesse no participante Rodrigo Mussi, 36, do grupo Pipoca. Nesta quarta-feira (19) a artista chegou a mencionar o diretor do reality, Boninho, 60, e até pediu para entrar.
"Corre aqui Boninho [menção] sábado eu tô de folga no Rio me bota lá na casa para tomar um sol na piscina rapidão", escreveu Anitta ao responder um tuíte sobre a combinação astrológica entra ela e o participante do programa.
Mais cedo, Mussi chegou a falar sobre a cantora durante uma conversa com os brothers. O gerente comercial afirmou ter se impressionado ao escutar uma música de Anitta quando estava de passagem na Austrália. "Orgulho para nós brasileiros", disse o brother.
Anitta, por sua vez, repostou o momento em que Mussi falava sobre ela no BBB 22 e ainda escreveu: "Tô te esperando, amor... ganha aí pra gente ser milionário juntos".
A "investida" da cantora começou na quarta-feira (18), quando notou Rodrigo pela primeira. Pelas redes sociais, ela foi direta. "Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte. Não seja hétero top, bolsominion, machista, amém. Te aguardo na porta do Projac", escreveu.
A equipe que administra as redes sociais do participante entrou na brincadeira e começou a "flertar" através de postagens e publicações.

Lima Duarte manda recado para Regina Duarte: "Não pode acabar assim"

BBB 22: Globo terá plantão para mostrar entrada de Arthur, Jade e Linn da Quebrada

Em dezembro: Harry Styles anuncia show no Brasil

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

