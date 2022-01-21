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Reality show

"BBB 22": dupla Rodrigo e Douglas Silva vence prova de Líder e Anjo

Laís e Naiara Azevedo foram eliminadas por estourar tempo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 16:45

Luciano e Arthur Aguiar foram os primeiros a disputar a prova
Luciano e Arthur Aguiar foram os primeiros a disputar a prova Crédito: Reprodução/ Globoplay
Rodrigo e Douglas Silva venceram a superprova em dupla de Líder e o Anjo da semana do "Big Brother Brasil 22", na tarde desta sexta (21). Eles cumpriram a prova de montar um quebra-cabeça de pista no menor tempo, 172, 50 segundos.
O segundo melhor tempo na prova foi da dupla Maria e Lucas que completaram o circuito em 174 segundos. O terceiro lugar ficou com Arthur Aguiar e Luciano que completaram em 191 segundos.
A dupla Eslovênia e Tiago Abravanel finalizaram a prova em 216,56 segundos, e Natália e Pedro Scooby em 314,41 segundos. Lina e Jessilane completaram o circuito em 263,93 segundos

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Laís e Naiara Azevedo estouraram o tempo máximo e não conseguiram finalizar a prova. Jade Picon e Elizer em 434,14 segundo.
"Vai começar a babação de ovo para o líder e para o Anjo", gritava rindo Pedro Scooby após o término da prova.

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