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Reality Show

"BBB 22": Rodrigo cita 'traveco' e causa revolta na casa e web; equipe se desculpa

Participante admitiu erro e conversou com Linn da Quebrada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 15:46

Rodrigo no BBB 22
Rodrigo no BBB 22 Crédito: Reprodução/Globoplay
A estadia de Rodrigo dentro do Big Brother Brasil 22 (Globo) tem sido difícil nos últimos dias de reality. Após só falar sobre jogo e assustar outros confinados, agora foi a vez de ele citar o termo "traveco" para se referir a um travesti, o que causou revolta de Viny dentro da casa e de seguidores fora dela.
O termo "traveco" virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (21). Essa forma pejorativa de se referir aos transexuais e travestis foi dita por ele em conversa durante a madrugada com Eliezer.
"Eli, estou tentando dormir, mas estou lembrando do pinto do traveco que você ficou com medo lá, irmão", disse ele. Viny o corrigiu imediatamente. "Traveco, não", alertou o brother. Maria também repudiou o comentário, e Rodrigo pediu desculpas.
Muitos comentários na internet imputavam a Rodrigo a homofobia. Tanto que sua equipe no Twitter se desculpou pelo participante. "O Rodrigo teve uma fala infeliz e errada nessa madrugada onde ele usa 'traveco'. Viemos por meio deste comunicado pedir desculpas", diz trecho.
A equipe de Linn da Quebrada também se posicionou. "Travesti: identidade com a qual Linn se identifica. Traveco: maneira pejorativa pela qual não devemos tratar travestis e mulheres trans", postou.
Já na manhã desta sexta-feira (21), Rodrigo se desculpou pelo Raio-X ao afirmar que foi o dia que mais aprendeu com seu erro. Ele também procurou Linn para se desculpar e pedir orientação.

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