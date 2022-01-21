Bárbara acorda enjoada e participantes do "BBB 22" brincam sobre gravidez

Bárbara passa mal durante a madrugada Crédito: Globoplay/Reprodução

Bárbara Heck, 29, precisou tomar um ar durante a madrugada desta sexta-feira (21) após sentir um desconforto e mal-estar. A sister do Big Brother Brasil 2022 (Globo) levantou da cama e foi para o gramado da casa.

Pedro Scooby e Paulo André estavam na área externa e procuraram ajudar a participante do grupo Pipoca. Pouco depois após deixar o quarto, Eslovênia, Rodrigo e Vinicius se juntaram ao lado de fora da casa e fizeram uma roda em volta de Bárbara como uma "corrente do bem".

Os participantes também brincaram ao especular que a sister poderia estar grávida, no entanto, a possibilidade foi totalmente descartada por ela. "Não tem chance", disse Bárbara enquanto estava deitada em uma espreguiçadeira.

A modelo formada em relações-públicas e natural do Rio Grande do Sul, não entrou na casa do BBB 22 solteira. Ela é uma das poucas participantes que é comprometida.

Por coincidência, nesta quinta-feira (20) a participante recebeu um emoji de vômito no raio-X. Ela ficou chateada e especulou que se não estivesse imunizada, provavelmente correria risco de ir ao Paredão.

Bárbara e Laís foram as vencedoras da primeira prova de resistência da edição. As duas aguentaram 12 horas na competição. Além da imunidade, a sister ganhou um prêmio de R$ 10 mil em compras nas lojas Americanas.