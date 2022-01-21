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BBB22

Bárbara acorda enjoada e participantes do "BBB 22" brincam sobre gravidez

Sister não se sentiu bem durante a madrugada deste sexta-feira (21)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 09:35

Bárbara passa mal durante a madrugada
Bárbara passa mal durante a madrugada Crédito: Globoplay/Reprodução
Bárbara Heck, 29, precisou tomar um ar durante a madrugada desta sexta-feira (21) após sentir um desconforto e mal-estar. A sister do Big Brother Brasil 2022 (Globo) levantou da cama e foi para o gramado da casa.
Pedro Scooby e Paulo André estavam na área externa e procuraram ajudar a participante do grupo Pipoca. Pouco depois após deixar o quarto, Eslovênia, Rodrigo e Vinicius se juntaram ao lado de fora da casa e fizeram uma roda em volta de Bárbara como uma "corrente do bem".
Os participantes também brincaram ao especular que a sister poderia estar grávida, no entanto, a possibilidade foi totalmente descartada por ela. "Não tem chance", disse Bárbara enquanto estava deitada em uma espreguiçadeira.
A modelo formada em relações-públicas e natural do Rio Grande do Sul, não entrou na casa do BBB 22 solteira. Ela é uma das poucas participantes que é comprometida.
Por coincidência, nesta quinta-feira (20) a participante recebeu um emoji de vômito no raio-X. Ela ficou chateada e especulou que se não estivesse imunizada, provavelmente correria risco de ir ao Paredão.
Bárbara e Laís foram as vencedoras da primeira prova de resistência da edição. As duas aguentaram 12 horas na competição. Além da imunidade, a sister ganhou um prêmio de R$ 10 mil em compras nas lojas Americanas.
Mesmo sem saber ao certo, Bárbara já criou inimizades dentro do programa. Lucas e Natália disseram que acham a sister "arrogante". O papo dos brothers rolou na madrugada de quarta para quinta (20).

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