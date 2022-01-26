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Influenciadora é acusada de pagar estadia com cartão clonado e fala em golpe

Ingrid Caroline diz ter provas que foi lesada por suposta empresa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 14:00

Influenciadora Ingrid Caroline é acusada de dar golpe em hospedagem, mas afirma ter sido lesada por criminosos
Influenciadora Ingrid Caroline é acusada de dar golpe em hospedagem, mas afirma ter sido lesada por criminosos Crédito: Reprodução/@ingridcarooline
Uma estudante de Direito e influenciadora digital tem sido acusada de tentar pagar a estadia em um apartamento de temporada no Leblon, no Rio de Janeiro, com cartões clonados. Ela chegou a ir até uma delegacia carioca na segunda-feira (24) para prestar depoimento, mas acabou liberada.
Segundo a polícia, ela foi presa em flagrante no momento em que tentava pagar a conta com cartões irregulares e acusada de estelionato. Após pagar uma fiança, foi liberada. O caso ainda segue sendo investigado.
A influenciadora Ingrid Caroline, 20, fez diversos vídeos nos Stories e disse que tudo não passou de um golpe que ela afirma ter sofrido de uma empresa que se aproximou dela.
"Eu estou com o coração em paz por saber que não fiz nada. Inclusive a delegacia sabe disso. Eu tenho comprovantes de pix e pagamentos que fiz e nunca precisei usar cartão clonado. Eu sou honesta", se defendeu. "Não confessei nada, pois é tudo mentira", disse.
De acordo com sua equipe de representantes, uma empresa de viagens teria entrado em contato com ela para fazer uma parceria na qual ela receberia passagens e hospedagens gratuitas ou com desconto.
Dessa forma, a jovem teria passado seus dados pessoais para essa suposta empresa que teria utilizado disso para clonar cartões de crédito usados de forma online sem o conhecimento de Ingrid.
A influenciadora afirma que tem todas as provas de pagamentos e conversas com a suposta empresa e, chorando, voltou a dizer que caiu em um golpe e que está sofrendo com a repercussão negativa.
"Está tomando uma proporção enorme, minha foto saindo em todos os lugares. Mas por que não postam os prints e fotos do criminoso? A história não é essa e eles [policiais] sabem disso", finalizou.
Após o episódio, ela diz ter ganhado inúmeros seguidores e que há mais de 100 mil visualizações por dia em seus Stories, mas que não gostaria de ter crescido na internet dessa forma. Agora, Ingrid conta com quase 200 mil seguidores.

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