Influenciadora é acusada de pagar estadia com cartão clonado e fala em golpe

Influenciadora Ingrid Caroline é acusada de dar golpe em hospedagem, mas afirma ter sido lesada por criminosos Crédito: Reprodução/@ingridcarooline

Uma estudante de Direito e influenciadora digital tem sido acusada de tentar pagar a estadia em um apartamento de temporada no Leblon, no Rio de Janeiro, com cartões clonados. Ela chegou a ir até uma delegacia carioca na segunda-feira (24) para prestar depoimento, mas acabou liberada.

Segundo a polícia, ela foi presa em flagrante no momento em que tentava pagar a conta com cartões irregulares e acusada de estelionato. Após pagar uma fiança, foi liberada. O caso ainda segue sendo investigado.

A influenciadora Ingrid Caroline, 20, fez diversos vídeos nos Stories e disse que tudo não passou de um golpe que ela afirma ter sofrido de uma empresa que se aproximou dela.

"Eu estou com o coração em paz por saber que não fiz nada. Inclusive a delegacia sabe disso. Eu tenho comprovantes de pix e pagamentos que fiz e nunca precisei usar cartão clonado. Eu sou honesta", se defendeu. "Não confessei nada, pois é tudo mentira", disse.

De acordo com sua equipe de representantes, uma empresa de viagens teria entrado em contato com ela para fazer uma parceria na qual ela receberia passagens e hospedagens gratuitas ou com desconto.

Dessa forma, a jovem teria passado seus dados pessoais para essa suposta empresa que teria utilizado disso para clonar cartões de crédito usados de forma online sem o conhecimento de Ingrid.

A influenciadora afirma que tem todas as provas de pagamentos e conversas com a suposta empresa e, chorando, voltou a dizer que caiu em um golpe e que está sofrendo com a repercussão negativa.

"Está tomando uma proporção enorme, minha foto saindo em todos os lugares. Mas por que não postam os prints e fotos do criminoso? A história não é essa e eles [policiais] sabem disso", finalizou.