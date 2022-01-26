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Nos EUA

Adele será substituída por Keith Urban em shows cancelados por ela em Las Vegas

Britânica chorou ao revelar que metade da equipe tem Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 13:56

Adele cancela shows por conta da Covid-19
Adele cancela shows por conta da Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram/@adele
A cantora britânica Adele, 33, será substituída pelo músico country Keith Urban, 54, também marido de Nicole Kidman, 54, em algumas das apresentações que ela teve de desmarcar em Las Vegas.
Recentemente, Adele chorou ao publicar vídeo em que revelava que metade de sua equipe estava com Covid e que, dessa forma, não poderia seguir com a preparação de todas as apresentações.
Ao todo, ela faria 24 shows até abril no hotel e cassino Caesars Palace, em Las Vegas. Segundo a Variety, Keith vai ocupar algumas das datas anteriormente reservadas à artista britânica, como nos dias 25, 26 e 30 de março e 1 e 2 de abril. Ele já tinha apresentação marcada para 30 de maio.
O músico country Keith Urban
O músico country Keith Urban Crédito: FramePhoto/Folhapress
Na sexta (21), aconteceria a abertura da temporada de shows de Adele no local. "Ficou impossível terminar o show [...] Estou realmente envergonhada e sinto muito por todos que terão que viajar de novo. Sinto muito, muito", afirmou. Novas datas serão agendadas.
Adele lançou em novembro do ano passado o aguardado álbum "30". A cantora é conhecida por batizar seus trabalhos com números: "19", lançado em 2008, "21", de 2011, e "25", de 2015 -todos que representam momentos significativos que passou quando tinha a idade indicada no nome do álbum.

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